Минюст предложил ввести уголовную ответственность за нарушение закона об иноагентах

Заместитель министра юстиции Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума предложил ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иноагентах, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По словам господина Свириденко, подобные наказания существуют в США, Великобритании, Австралии. В российском законодательстве штрафы за подобные нарушения физическими лицами составляют от 30 до 50 тыс. рублей, уголовная ответственность наступает за неоднократные нарушения законав течение календарного года.

Столь незначительные суммы штрафов, по словам замминистра юстиции, не способствуют соблюдению закона лицами, признанными иностранными агентами, а сами иноагенты торжествуют по факту их включения в реестр. Он подчеркнул, что пора переставать нянчиться с этими субъектами, которые не делают ничего хорошего для страны.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о министре юстиции Константине Чуйченко, который на полях ПМЮФ раскритиковал восстание декабристов 1825 года. По его мнению, если бы мятежа не случилось, то отмена крепостного права и другие реформы были бы проведены быстрее.

Андрей Маркелов