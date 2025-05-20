Рынок подержанных авто вырос в апреле на фоне снижения цен

Продажи подержанных легковых автомобилей в апреле выросли на 13,7% к марту, до 509,67 тыс. шт., подсчитали в «Автостате». В годовом выражении рост составил 0,03%. Эксперты связывают динамику с сезонным спросом, снижением цен и активностью на рынке новых авто.

Средняя цена машин с пробегом упала на 0,6% г/г, до 1,47 млн руб. Дилеры перешли к гибкому ценообразованию, чтобы стимулировать продажи. Лидером остаётся Lada (135,26 тыс. шт., +11,5%), за ней следуют Toyota (49,62 тыс. шт., +13,8%) и Kia (27,89 тыс. шт., +17,1%).

Однако в мае рынок может замедлиться из-за длинных праздников. «Рольф» прогнозирует падение продаж на 5–10%, другие эксперты также ожидают негативной динамики.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Пробег оценил сезон».