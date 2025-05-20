Не плавали, но знаем

Муниципальные власти потребовали от ООО «БМ» (управляет одноименным бассейном) привести в надлежащее состояние имущественный комплекс спортивного объекта. По мнению администрации Свердловского района, его совладелец провел незаконную реконструкцию, в результате которой здание стало пожароопасным. В заявлении в арбитражный суд истец указывает, что у объекта должны быть снесены шесть пристроев. При этом здание из-за долгов совладельца находится в залоге у ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК). В ООО «БМ» с требованиями муниципалитета не согласны и полагают, что безопасность объекта подтверждают выводы экспертов. В ПФК считают требования администрации юридически обоснованными.



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Как следует из материалов арбитражного дела, с исковым заявлением к администрации Свердловского района Перми ООО «БМ» обратилось в суд в феврале текущего года. Общество, владеющее одноименным бассейном, требует признать право собственности на реконструированное здание одноименного бассейна общей площадью 6,1 тыс. кв. м. В его состав, по мнению истца, входят основное здание площадью более 4,8 тыс. кв. м, шесть пристроев, где располагаются помещения вспомогательного назначения, а также детский бассейн «Аквамарин».

В свою очередь, муниципальный орган направил встречное заявление, в котором требует привести здание в нормативное и безопасное состояние, а также признать незаконной реконструкцию объекта. Осуществить соответствующие работы муниципалитет требует в течение шести месяцев с даты вступления в законную силу решения суда. Как считают власти, общество осуществило самовольную реконструкцию бассейна, возведя пристрои общей площадью около 1 тыс. м. Администрация также просит предоставить ей право осуществить снос самостоятельно, если ответчик не исполнит требование суда.

По данным арбитражного суда, к участию в процессе в качестве третьих лиц привлечены мэрия Перми, управление Росреестра по региону, минимущество Пермского края, а также ООО «Пермская финансовая корпорация». Последнее является кредитором ООО «БМ», имущественный комплекс компании находится в залоге у ПФК. В конце прошлого года 100% этого общества стало принадлежать ООО «Бизнес-контакт», которое считается дружественным бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.

Напомним, ООО «БМ» владеет одноименным бассейном, который был приватизирован в 1993 году. Общество контролируется Еленой Семеновой (50%, представляет интересы семьи экс-акционера «Велты» Сергея Семенова) и ООО «Консалтинг-сервис» (50%, принадлежит бизнесмену Дмитрию Зарецкому). Оба совладельца с 2017 года находятся в состоянии корпоративного конфликта. В 2018 году ООО «Пермская финансовая корпорация» (ПФК) удалось обратить взыскание на имущество ООО «БМ» из-за долга в размере 65 млн руб. Имущественный комплекс бассейна несколько раз безуспешно выставлялся на торги. В 2020 году по иску городских властей бассейн был признан социально значимым объектом, что позволяет продать его только при условии сохранения использования объекта по прямому назначению.

Вопрос законности реконструкции бассейна рассматривался в рамках другого арбитражного дела, в ходе которого ООО «БМ» также пыталось признать право собственности на имущественный комплекс реконструированного бассейна. Суд первой инстанции установил, что пристроенные объекты, например насосная, хлораторная и помещение для хранения оборудования, необходимы для обеспечения функционирования объекта. Вместе они составляют единый имущественный комплекс. Это решение отменил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд. Вторая инстанция установила, что после реконструкции имущественный комплекс перестал соответствовать требованиям противопожарной безопасности. Всего в заключении эксперта упоминается девять нарушений, связанных с несоответствием требованиям эвакуационных путей. Кроме того, у эксперта возникли вопросы к работе систем пожарной сигнализации и вентиляции.

В рамках нового спора суд по заявлению ООО «БМ» ввел обеспечительные меры. В частности, Росреестру и Росимуществу запрещено осуществлять действия по реализации и регистрации права собственности на здание бассейна.

Елена Семенова пояснила «Ъ-Прикамье», что предписания, касающиеся требований органов госпожнадзора, будут оценены экспертами. «Что касается пристроев, то они входят в единый недвижимый комплекс бассейна „БМ“. Все это уже доказано в рамках проведенной комплексной строительной экспертизы. Соответствующее заключение есть, и оно никем не оспорено. Администрация Свердловского района могла бы обратиться в МЧС и прокуратуру, чтобы узнать реальную ситуацию по пожарной безопасности, но она зачем-то выходит в суд со встречным иском о сносе»,— убеждена гос­пожа Семенова.

Представитель ООО «Пермская финансовая компания» Татьяна Прокопенко, напротив, полагает, что «действия администрации представляют собой необходимую меру реагирования муниципальной власти на уже имеющиеся судебные выводы об угрозе жизни и здоровью граждан по причине наличия пожарных нарушений». Позиция встречного истца, по ее мнению, является юридически верной и в полной мере соответствует публичным интересам по обеспечению благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности людей.

Дмитрий Астахов