«Локомотив» обыграл «Трактор» и повел в серии 3-1

Ярославский ХК «Локомотив» победил в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина с челябинским «Трактором». Игра завершилась счетом 3:1 в пользу железнодорожников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На 14-й минуте «Локомотив» открыл счет в Челябинске — с передачи Максима Шалунова забил Максим Березкин. Второй период прошел без голов и без удалений. В начале третьего периода ярославцы отстояли в меньшинстве после удаления Березкина, «Трактор» этим шансом не смог воспользоваться.

На 48-й минуте после броска нападающего «Локомотива» Ильи Николаева шайба с острого угла попала в голову вратаря «Трактора», отрикошетила в ворота, а затем вылетела из них. Игроки не сразу поняли, что был забит гол, спустя несколько секунд судьи засчитали взятие ворот.

За 2,5 минуты до конца матча челябинцы забивают в формате 6 на 5, отличился Владимир Ткачев. На последней минуте игры форвард ярославцев Байрон Фрэз был удален на 5 минут за удар клюшкой. Матч продолжился в формате 6 на 4, и нападающий ярославцев Денис Алексеев в меньшинстве забил в пустые ворота.

«Локомотив» повел в серии до четырех побед со счетом 3-1. Следующий матч состоится 21 мая в Ярославле.

Алла Чижова