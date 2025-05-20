Деньги поступят в бюджет самокатом

Депутат городского Заксобрания Алексей Цивилев отправил обращение председателю комитета по транспорту Валентину Енокаеву с предложением обязать кикшеринговые компании покрывать расходы города на контроль за использованием электросамокатов. Нововведения, по мнению парламентария, необходимо прописать в соглашении, которое комтранс ежегодно заключает с компаниями. Впрочем, в этом же соглашении уже указано, что компании готовы перечислять в бюджет средств на обустройства инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности (СИМ). Однако пока механизм и нормативная база для этого не разработаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сведения о тех, кто решил прокатиться вдвоем или пересечь дорогу на самокате, ГЦУП передает операторам, которые в свою очередь самостоятельно принимают решения, как поступить с пользователем: выписать предупреждение, оштрафовать или заблокировать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Сведения о тех, кто решил прокатиться вдвоем или пересечь дорогу на самокате, ГЦУП передает операторам, которые в свою очередь самостоятельно принимают решения, как поступить с пользователем: выписать предупреждение, оштрафовать или заблокировать

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Предлагаю пересмотреть действующее соглашение с операторами кикшеринга, включив в него обязательную компенсацию затрат города на фиксацию нарушений и прозрачную отчетность о взысканных штрафах»,— говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале Алексея Цивилева.

С прошлого года нарушение правил пользования электросамокатами в Петербурге, а именно в зоне платных парковок, фиксируют сотрудники Городского центра управления парковками (ГЦУП). Во всем городе нарушителей выявляют с помощью камер наружного наблюдения системы «Безопасный город». В отделе обеспечения фиксации работают 29 человек, рассказали в пресс-службе. Сведения о тех, кто решил прокатиться вдвоем или пересечь дорогу на самокате, ГЦУП передает операторам, которые, в свою очередь, самостоятельно принимают решения, как поступить с пользователем: выписать предупреждение, оштрафовать или заблокировать. Собранные штрафы остаются в бюджете компаний.

Каждый день сотрудники ГЦУП фиксируют более 100 нарушений: 16 мая — 111, 17 мая — 132, 18 мая — 123, приводят последнюю статистику в пресс-службе. Всего с начала сезона было выявлено более 5,5 тыс. нарушений.

В пресс-службе «МТС Юрент» рассказали, что в этом году оператор выписал 2037 штрафов, заблокировал 242 взрослых аккаунта и 86 аккаунтов несовершеннолетних. В Whoosh сообщили, что промежуточные итоги пока не подводили. В «Яндекс Go» не смогли оперативно предоставить статистику.

«В текущей системе город несет расходы на содержание инспекторов ГЦУП, работу систем видеофиксации и администрирование штрафов, в то время как штрафные суммы остаются у коммерческих операторов. В результате бюджетные средства фактически используются для контроля за исполнением коммерческих договоров (оферт) между операторами и пользователями»,— рассуждает в обращении господин Цивилев.

По логике парламентария, механизм покрытия расходов на контроль за использованием СИМ должен осуществляться через фонд или государственно-частное партнерство. «У нас сейчас по такой схеме работает, например, ЗСД. Схема известная. А так получается, что мы тратим бюджетные деньги на заработок коммерческих фирм. Пусть хотя бы компенсируют стоимость сотрудников»,— прокомментировал «Ъ-СПб» депутат.

Впрочем, о создании фонда говорили еще во время подписания соглашения между комитетом по транспорту и кикшеринговыми компаниями. Согласно документу, «МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс Go» должны вступить в Ассоциацию операторов микромобильности, на базе которой будет создан фонд для перечисления в бюджет Петербурга средств на развитие необходимой для СИМ-инфраструктуры: велодорожек и парковок. Этот пункт был прописан еще в соглашении от 2024 года, однако в прошлом сезоне его так и не реализовали. В документе говорится, что операторы по собственной инициативе готовы выделять в каждом сезоне не менее 1 тыс. рублей за каждый самокат в местный бюджет. В этом году на улицах города компании разместили около 42 тыс. устройств.

«В соответствии с бюджетным законодательством РФ указанные денежные средства признаются доходами бюджета Санкт-Петербурга и подлежат перечислению в него»,— объясняют в комтрансе. Однако вопрос, как эти средства будут поступать на счет города, все еще остается открытым. В комтрансе заявили, что соответствующий механизм сейчас прорабатывают совместно с комитетом финансов.

Согласно сайту Ассоциации операторов микромобильности, все три компании уже вступили в организацию. С вопросом о создании фонда компании посоветовали обратиться в ассоциацию. Там не смогли оперативно ответить на вопрос.

В «МТС Юрент», комментируя идею депутата Алексея Цивилева, заявили, что у компании нет цели заработать на штрафах для пользователей. «Все вырученные от этого направления средства мы тратим на наведение порядка, включая выявление нарушителей с помощью человеческих ресурсов и технологических решений. Мы поддерживаем предложение полностью передать процесс администрирования штрафов за нарушение ПДД на шеринговых самокатах органам власти и правопорядка и уже не раз самостоятельно выходили с этой инициативой»,— прокомментировали в «МТС Юрент».

Надежда Ярмула, Владимир Колодчук