ООН приветствовала разговор Путина и Трампа

В ООН приветствуют телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в понедельник сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Приветствуем телефонные разговоры между (Дональдом.— "Ъ") Трампом и (Владимиром.— "Ъ") Зеленским, (Дональдом.— "Ъ") Трампом и (Владимиром.— "Ъ") Путиным»,— сказал господин Дюжаррик журналистам.

Разговор лидеров России и США состоялся сегодня, 19 мая. Он продолжался более двух часов. По его итогам Владимир Путин заявил, что Россия готова работать над разрешением конфликта вместе с Украиной. Он подчеркнул, что задача устранения первопричин остается актуальной.

Это уже третий телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина с момента вступления американского лидера в должность президента. Кремль пообещал сообщить о результатах беседы. Господин Трамп говорил, что намерен обсудить с Владимиром Путиным конфликт на Украине, в том числе вопрос территорий и контроля АЭС. Вашингтон рассчитывает, что этот разговор устранит «завалы» в урегулировании на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что телефонный разговор лидеров России и США пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Подробности — в материале «Ъ» «Мир по телефону».

Анастасия Домбицкая