Экс-глава «Роскосмоса» Юрий Борисов может стать сенатором

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов может занять пост сенатора от Архангельской области. Об этом «Ъ» сообщил источник в Совете федерации. Напомним, пост является вакантным с января, когда в отставку по собственному желанию ушел сенатор Александр Некрасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Борисов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Юрий Борисов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Юрий Борисов занимал должность гендиректора «Роскосмоса» с 15 июля 2022 года по 6 февраля 2025-го. Ранее он работал вице-премьером по вопросам оборонно-промышленного комплекса (2018–2022), а до этого — заместителем министра обороны (2012–2018). После отставки господина Борисова «Роскосмос» возглавил Дмитрий Баканов, а сам он стал стал спецпредставителем президента России по вопросам международного сотрудничества в области космоса.

Отметим, что на портале официального опубликования правовых актов Архангельской области указа губернатора Александра Цыбульского о назначении сенатора пока нет. В 2020 году господин Цыбульский номинировал в Совет федерации еще двух кандидатов — депутата Госдумы от «Единой России» Елену Вторыгину и экс-сенатора Виктора Павленко (сейчас работает полпредом губернатора в областном собрании депутатов). По закону после отставки Александра Некрасова право на мандат переходит кому-то из них, однако в администрации региона «Ъ» ранее уже сообщали, что оба политика «выразили желание сохранить действующие места службы».

Андрей Прах, Дмитрий Сотак