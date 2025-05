Барабанщика Зака Старки уволили из британской группы The Who

Британская рок-группа The Who уволила барабанщика Зака Старки. Об этом сообщил гитарист коллектива Пит Таусенд. Он написал в соцсетях, что «на барабанах пришло время для перемен».

Позже Зак Старки подтвердил свое увольнение. Музыкант заявил, что решение не было обоюдным. «Меня уволили через две недели после восстановления и попросили сделать заявление о том, что я ушел, чтобы заняться собственными музыкальными идеями»,— написал он в соцсетях.

В середине апреля барабанщика уже увольняли из коллектива, но быстро восстановили. Это произошло после жалобы певца Роджера Долтри на его выступление на концерте в Королевском Альберт-холле. По его словам, во время исполнения песен барабанщика не было слышно. Выступление было первым из серии благотворительных.

Зак Старки — сын Ринго Стара, барабанщика The Beatles. Он играл в The Who с 1996 года. Зак Старки — концертный барабанщик группы, записал с коллективом два альбома.

Екатерина Отрашкевич