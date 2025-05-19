В кадрах не значится

Как стало известно «Ъ», в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в данные о прокуратуре Астраханской области 16 мая внесены изменения, связанные со сменой руководителя. Прокурор Астраханской области Сергей Фрост более не является лицом, имеющим право действовать по доверенности, а новым лицом, имеющим такое право, назначен исполняющий обязанности прокурора Астраханской области Ростислав Гладышев. Указ президента РФ о смене руководства надзорного ведомства в регионе еще не опубликован, пресс-служба прокуратуры отставку своего руководителя не комментирует. Уход Сергея Фроста с должности обсуждался еще в апреле 2024 года, после того как на коллегии Генпрокуратуры ему было вынесено порицание за нарушения в деятельности подведомственного учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Фрост стал прокурором Астраханской области с весны 2020 года

Фото: Прокуратура Астраханской области Сергей Фрост стал прокурором Астраханской области с весны 2020 года

Фото: Прокуратура Астраханской области

Сведения о руководстве прокуратуры Астраханской области изменены в ЕГРЮЛ 16 мая. По закону, при смене руководителя организации необходимо в течение семи рабочих дней со дня принятия решения участниками (учредителями) сообщить об этом в регистрирующий орган по месту своего нахождения.

В апреле 2020 года на пленарном заседании думы Астраханской области Сергей Фрост был утвержден на должность прокурора регионального ведомства. До него пост занимал Александр Лычагин, который ушел в отставку по собственному желанию в связи с выходом на пенсию за выслугой лет. До переезда в Астрахань Сергей Фрост с 2018 года занимал должность заместителя прокурора Ростовской области. За свою службу он награжден знаками «За безупречную службу» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Возможную отставку Сергея Фроста с должности главы прокуратуры Астраханской области в политических и общественных кругах стали обсуждать еще весной 2024 года. Тогда Генпрокуратура вынесла порицание советнику юстиции 3 класса Фросту из-за нарушений в работе подведомственного органа и неэффективности областного ведомства и предупреждение о неполном служебном соответствии. Планировалось, что он покинет пост 2 мая 2024 года.

Однако прокурор остался на службе и получил дополнительные обязанности в связи с ликвидацией городской прокуратуры Астрахани.

В марте этого года региональные СМИ со ссылкой на свои источники в прокуратуре и органах исполнительной власти вновь заговорили об отставке Сергея Фроста. Предполагалось, что прокурор покинет должность после отпуска. На сайте областного надзорного ведомства исчезли данные о Сергее Фросте как о руководителе, исполняющим обязанности прокурора представлен первый заместитель Ростислав Гладышев.

Пресс-служба прокуратуры региона изменения в руководстве не комментирует.

Депутат думы Астраханской области Евгений Дунаев работу экс-прокурора Сергея Фроста охарактеризовал скорее как положительную. По мнению народного избранника, ведомство всегда оперативно реагировало на обращения и запросы в отношении долгов, жилищных вопросов и детей-сирот. «Прокуратура выигрывала суды по делам о нападении бродячих собак на местных жителей. То есть сейчас ведомство — единственное место, куда еще можно здесь обратиться за возобновлением прав астраханцев»,— считает депутат.

Что касается отношений прокуратуры с администрацией губернатора Астраханской области, Евгений Дунаев отметил, что не припомнит конфликтов между сторонами.

Последнее упоминание о Сергее Фросте на официальном сайте прокуратуры Астраханской области датировано 14 марта, когда он провел личный прием граждан в приемной президента РФ.

Нина Шевченко