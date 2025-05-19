Поселку Яблоновскому предложили присвоить статус города

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов предложил придать поселку городского типа Яблоновский в Тахтамукайском районе статус города. Об этом руководитель республики заявил в ходе заседания Государственного совета — Хасэ региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Господин Кумпилов отметил, что Яблоновский за последние годы значительно преобразился и входит в число опорных населенных пунктов региона. Присвоение статуса города, по мнению главы республики, даст импульс развитию Тахтамукайского района и всей Адыгеи.

На 1 января 2024 года в Яблоновском проживало 56,9 тыс. человек. Поселок расположен на левом берегу Кубани, напротив Краснодара, и может стать третьим городом республики.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в поселке Яблоновском планируют реализовать пять проектов комплексного развития территорий. Всего в Адыгее намерены реализовать 12 проектов до 2023 года.

Анна Гречко