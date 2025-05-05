В Адыгее реализуют 12 проектов комплексного развития территорий до 2032 года

Власти Адыгеи планируют реализовать 12 проектов комплексного развития территорий до 2032 года, в результате чего в регионе появится более 1,7 млн кв. м жилья. Шесть из них будут осуществлены в Майкопе, пишет ТАСС со ссылкой на министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пять проектов КРТ реализуют на территории Тахтамукайского района — в поселке городского типа Яблоновский и ауле Новая Адыгея, расположенных рядом с Краснодаром. Еще один проект запланирован в Адыгейске. Уже выдано 35 разрешений на строительство 17,1 тыс. квартир общей площадью 797,77 тыс. кв. м.

Сейчас в республике 51 застройщик ведет деятельность на рынке строительства жилья. Им выдано 79 разрешений на возведение 176 многоквартирных домов площадью около 1,2 тыс. кв. м.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что градостроительный потенциал проектов КРТ в России достиг 260 млн кв. м недвижимости, увеличившись за первый квартал этого года на 6 млн кв. м. В активной стадии реализации находятся проекты по 960 территориям с градостроительным потенциалом 150 млн кв. м, из которых 111 млн кв. м приходится на жилье.

Алина Зорина