Источники данных

«Русал» в ответе на возражения Whiteleave Holdings Ltd и владельца компании Владимира Потанина также представил позицию относительно происхождения информации, использованной в иске. Как сообщал РБК, защита господина Потанина в отзыве на иск «Русала» заявляла, что информацию истец получил не позднее 2018 года незаконным путем или путем взлома.

«Русал», сказано в ответе компании, обвинения отрицает. В документе говорится, что «отчет осведомителя» (Whistleblower report; касался продажи «Норникелем» «Логистик-центра» и Промышленной строительно-монтажной компании) был получен по электронной почте в июне 2021 года тремя лицами, связанными с «Русалом», которые также занимали значительные должности в «Норникеле». Это Александра Захарова, в то время финансовый контролер «Русала», Максим Полетаев, бывший тогда исполнительным директором «Русала» и неисполнительным директором «Норникеля», и Вячеслав Соломин, в то время неисполнительный директор обеих компаний. «Русал», сказано в документе, не знает об источнике отчета, который был отправлен анонимно с учетной записи Proton Mail.

Часть других документов, следует из отзыва «Русала», были размещены на сервисе облачного хранения данных Scribd. В них раскрывались подробности платежей «Норникеля» компании Altan за маркетинговые услуги, часть которых, утверждалось в иске «Русала», Altan перечислила компании Moose Владимира Потанина. По утверждению «Русала», компания не знает, как были получены документы или кто был ответственен за их размещение на Scribd. «Русал» впервые узнал об этих документах, когда те были упомянуты в отчете Vantage, который компания заказала после получения «отчета осведомителя».