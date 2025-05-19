Поликлинику в Музыкальном микрорайоне Краснодара откроют в 2027 году

Власти Кубани планируют открыть новую поликлинику на пересечении улиц Московской и Петра Метальникова в Краснодаре весной 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам заместителя губернатора Александра Нестеренко, строительство шестиэтажного здания медучреждения предполагается завершить летом 2026 года. На подземном этаже разместится собственная лаборатория. Сейчас строители разрабатывают котлован и выносят инженерные сети за пределы площадки.

Заместитель губернатора Анна Минькова уточнила, что медучреждение рассчитано на 150 посещений взрослых и детей в смену. В поликлинике будут работать терапевтическое, педиатрическое и профилактическое отделения, зона первичной специализированной медико-санитарной помощи, кабинеты функциональной диагностики, рентгенографии и приемно-смотровой фильтр-бокс. Медицинскую помощь в учреждении смогут получать около 20 тыс. жителей.

В Краснодаре также продолжается строительство других медицинских объектов: лечебно-профилактического учреждения на 750 мест по Ростовскому шоссе, где уже возведен первый этаж, а также трехэтажной поликлиники на ул. Кирилла Россинского, готовой на 40%.

«В последние годы мы последовательно решаем проблему с нехваткой мест в школах Краснодара. Не менее остро этот вопрос стоит и по загрузке поликлиник, которых также не хватает. У людей должна быть возможность получать квалифицированную медпомощь в комфортных условиях»,— заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

О планах строительства поликлиники стало известно в декабре 2024 года. Объем инвестиций в проект составил более 1,1 млрд руб.

Анна Гречко