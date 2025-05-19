Пострадавшему при теракте в «Крокусе» отказали в компенсации 1 млн рублей

Хорошевский райсуд Москвы не удовлетворил иск одного из пострадавших при теракте в «Крокус сити холле» к организатору концерта группы «Пикник» — компании MSM Group. Он требовал 1 млн руб. за причинение вреда здоровью, сообщил ТАСС. Причины отказа не сообщаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Истец находился в концертном зале «Крокуса» в день теракта. Он заявил, что получил тогда отравление угарным газом и серьезную психологическую травму. В качестве доказательств мужчина предоставил документы о вызове скорой помощи.

MSM Group возражала против требований и заявила об отсутствии своей вины в теракте. Третьим лицом по делу также привлекли компанию «Крокус Интернэшнл».

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. Российские спецслужбы задержали 45 человек, причастных к теракту.

Никита Черненко