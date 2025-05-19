В 2024 году избежать банкротства через реструктуризацию долгов смогло вдвое больше граждан

Количество судебных процедур об утверждении плана реструктуризации долгов за 2024 год выросло в два раза, рассказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбербанка Денис Кузнецов на XIII Петербургском международном юридическом форуме. «Если в 2023 году было утверждено только 675 планов реструктуризации долгов, то в прошлом году — уже 1365, из которых более половины — по инициативе "Сбера". Верим, что этот позитивный тренд продолжится»,— заявил господин Кузнецов.

Представитель Сбербанка добавил, что такое урегулирование задолженности сохраняет экономическую активность человека и его положительную кредитную историю. «Если кредиторы и государство продолжат повышать финансовую грамотность людей, это будет способствовать финансовому оздоровлению граждан без рисков банкротства»,— подчеркнул Денис Кузнецов.

Отметим, план реструктуризации, устанавливающий отсрочку и рассрочку выплат кредиторам, утверждает арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности гражданина. Такая процедура позволяет должнику избежать признания банкротом в случае соблюдения графика выплат. Обычно утверждение плана реструктуризации долгов гражданина требует согласия его кредиторов. Однако в некоторых случаях план может быть согласован вопреки воле кредиторов, даже залоговых.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Реструктуризация без спроса».

Анна Занина