Главные новости за 19 мая. Кавказ

Права требования ООО «Винно-Коньячный завод КВС» на 93,8 млн руб. приобрел на торгах индивидуальный предприниматель из Ростова-на-Дону Александр Шатохин.

Ленинский районный суд Ставрополя избрал меру пресечения заместителю начальника полиции Волгоградской области, подозреваемому в причастности к экономическим преступлениям на сумму 2,3 млн руб.

Средняя стоимость бензина в Ставропольском крае увеличилась на 11,4% по сравнению с прошлым годом, при этом цена на премиальное топливо АИ-98 продемонстрировала максимальный рост в 23,5%.

В Ставропольском крае свыше 1,2 млрд руб. направят на лекарственное обеспечение пациентов с сахарным диабетом в 2025 году. В регионе проживает 88 тыс. человек с диагнозом сахарный диабет, среди них 2 тыс. детей.

ФСБ совместно с МВД задержали девять жителей Андроповского округа Ставропольского края, включая восемь подростков, готовивших нападение на полицейских во время празднования Дня Победы. Все подозреваемые причастны к участию в деятельности террористической организации.

Северная Осетия на Кавказском инвестиционном форуме, планирует подписать около 15 соглашений с партнерами из разных регионов России.

Региональный фонд капитального ремонта Ставропольского края в три раза увеличит объем работ в 2025 году. Также в ведомстве планируют повысить авансовые платежи по контрактам с 15% до 30%.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа начали замещать импорт экзотических фруктов собственным производством. Так в Ставропольском крае готовится проект по промышленному производству бананов с инвестициями в 1,4 млрд руб.