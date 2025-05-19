Фонд капремонта Ставрополья увеличит авансы подрядчикам до 30%

Региональный фонд капитального ремонта Ставропольского края в три раза увеличит объем работ в 2025 году. Также в ведомстве планируют повысить авансовые платежи по контрактам с 15% до 30%, сообщает пресс-служба ФКР края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среди нововведений банковское сопровождение как альтернативы банковским гарантиям, а также возможное снижение порога лотов для расширения доступа малых компаний к тендерам.

«Отдельное внимание уделили техническим аспектам: применение инновационных материалов для кровельных работ позволит сократить сроки и расходы без ущерба для качества. При возрастающих масштабах подобная оптимизация становится необходимостью»,— заявил руководитель глава краевого фонда Павел Корниенко.

Николай Аксенов