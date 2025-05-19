Донские земледельцы примут участие в мониторинге зерна урожая 2025 года

На территории Ростовской области государственный мониторинг зерна пшеницы урожая 2025 года будет проводиться с 21 июня по 10 октября 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба регионального минсельхоза.

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По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», зерно нового урожая будет исследовано в местах его актуального выращивания. По результатам анализа, эксперты соберут достоверные данные о потребительских свойствах зерна и разместят в информационной системе ФГИС «Зерно».

«Планируемый объем валового сбора мягкой и твердой пшеницы, который предстоит проверить на потребительские свойства в этом году, составит 10,9 млн т, планируется отобрать более 16 тыс. проб и провести свыше 300 тыс. исследований», – пояснила «Ъ-Ростов» директор Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Ия Леонова.

В рамках ежегодного госмониторинга зерна пшеницы, в 2024 году специалисты проверили 10,2 млн т зерна твердой и мягкой пшеницы урожая 2024 года, собранного в Ростовской области. Суммарно было проведено 302 тыс. лабораторных тестов злаковой культуры по таким показателям, как цвет, запах, влажность, сорная и зерновая примеси, вредные примеси, зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов, количество и качество клейковины, стекловидность, натура, число падения, массовая доля белка и другим, рассказали «Ъ-Ростов» лаборанты филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

По итогам изучения сложилась следующая картина: выявлено 17,7% зерна 3-го класса, 51,7% 4-го класса, 30,6% – зерна 5-го класса. Доля продовольственной пшеницы в урожае, выращенном в непростых погодных условиях 2024 года, составила 69%.

В госмониторинге 2024 года приняли участие около 6 тыс. сельхозтоваропроизводителей Дона,– заключили в региональном минсельхозе.

Валентина Любашенко