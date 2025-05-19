Фармкомпания Regeneron покупает производителя генетических тестов 23andMe

Сегодня, 19 мая, американская фармацевтическая корпорация Regeneron Pharmaceuticals объявила о покупке биотехнологической компании 23andMe, специализирующейся на генетическом тестировании. Сумма сделки составит $256 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

В марте 23andMe объявила о банкротстве, заявив, что собирается искать покупателя на свой бизнес. Regeneron покупает все активы обанкротившейся фирмы, кроме подразделения по телемедицине, которое будет закрыто. Сделка должна быть завершена в третьем квартале, после этого 23andMe войдет в Regeneron в качестве подразделения. Покупка поможет Regeneron в разработке препаратов, действие которых основывается на исследованиях генома.

17 июня суд по банкротствам должен принять решение по сделке. Перед этим предложение Regeneron рассмотрит назначенный судом независимый наблюдатель, который, в частности, изучит вопрос обеспечения конфиденциальности клиентов приобретаемой компании. Regeneron пообещала соблюдать нормы этики при использовании данных примерно 15 млн клиентов 23andMe.

23andMe была создана в 2006 году в Калифорнии и стала одним из пионеров массового генетического тестирования для определения происхождения предков, риска тех или иных заболеваний и так далее. В 2021 году компания стала публичной, ее максимальная капитализация тогда достигала почти $6 млрд. С тех пор акции 23andMe обесценились, упав более чем на 99%: на момент банкротства ее стоимость оценивалась менее чем в $50 млн. Проблемы компании начались в 2023 году, когда стало известно о масштабной утечке данных 7 млн ее клиентов — примерно половины от общего числа.

Яна Рождественская