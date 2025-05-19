«Крылья Советов» разозлили руководство

За тур до окончания нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» так и не гарантировали себе прописку в элитном дивизионе. В случае поражения в Воронеже от местного «Факела» и побед соседей по турнирной таблице существует вероятность, что команда Игоря Осинькина финиширует на 13-й позиции и будет отстаивать право остаться в РПЛ с представителем Первой лиги. Выступление команды в последних матчах не устраивает и руководство клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Чувствительный разгром «Крыльев Советов» в Нижнем Новгороде не остался незамеченным. Самарская команда проиграла «Пари НН» со счетом 2:5, после чего возникли подозрения в «сдаче» матча. Появилась информация, что руководство области заставит ряд игроков «Крыльев Советов» проходить детектор лжи. Впрочем, вице-губернатор—руководитель администрации губернатора Самарской области, председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев заявил, что этого не произойдет. Он отметил, что речь идет не о намеренном поражении, а о плохой игре. «Ну не умеют они играть, что тут поделаешь»,— сказал господин Яковлев.

Во время зимней паузы губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев инициировал проведение в клубе проверки финансово-хозяйственной деятельности. Глава региона также подготовил заявление для правоохранительных органов по ситуации в футбольном клубе. Губернатор узнал от сотрудника команды о долге в размере 36 млн руб. коррупционным структурам, связанным с судейством. Он попросил провести проверку по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями, нецелевое расходование бюджетных средств, мошенничество и присвоение или растрату. ГУ МВД России по Самарской области по факту заявления губернатора возбудило уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Подробности дела и фигуранты до сих пор не разглашаются.

В текущем сезоне перед «Крыльями Советов» ставилась задача попасть в восьмерку лучших. Однако с ее выполнением возникли проблемы. Когда пошли разговоры о возможном увольнении главного тренера Игоря Осинькина, то началась кампания в его поддержку. Некоторым блогерам удалось уговорить руководство региона не принимать поспешных кадровых решений до окончания сезона. К заключительному туру текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» подошли с серией из трех поражений подряд. Еще в апреле заместитель генерального директора клуба Руслан Пименов сообщил, что перед командой не снимались задачи попадания в восьмерку лучших в РПЛ. Впрочем, дружине Игоря Осинькина так и не удалось приблизиться к верхней части турнирной таблицы.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Михаил Матвеев еще в феврале нынешнего года призвал руководство региона навести порядок в «Крыльях Советов». «Любимый самарскими болельщиками клуб давно превратился в "коррупционную кормушку", в которой все губернаторы до Федорищева имели свой интерес, а кто-то, может, и боялся совать туда нос. При этом необходимость вливания в мутную структуру бюджетных миллиардов постоянно объясняли фантастическим электоральным эффектом, якобы появление губернатора-благодетеля в зелено-бело-синем шарфике на стадионе поднимает рейтинг власти в Самаре до небес. Что чушь собачья, конечно.

Воровали на клубе, видимо, так по-крупному, что на сам футбол не оставалось – несмотря на приличный бюджет, результаты клуба были всё время "не очень", а после того как в Самарской области появился второй футбольный клуб, частный "Акрон", играющий не хуже, а то и лучше, но без бюджетных средств, положение стало вовсе неприличным»,– написал политик в своем Telegram-канале.

Дебютировавший в РПЛ тольяттинский «Акрон», как и «Крылья Советов» проводящий свои домашние матчи на «Солидарность Самара Арене», уже за тур до окончания чемпионата гарантировал себе как минимум девятое место по итогам сезона. Команда Игоря Осинькина при любом раскладе будет ниже. Самарский клуб перестал быть лучшим в регионе впервые с 1982 года, когда во 2-й зоне второй лиги чемпионата СССР тольяттинское «Торпедо» обошло «Крылья Советов» в турнирной таблице. В текущем сезоне «Акрон» дважды победил подопечных Игоря Осинькина.

Проблемы самарского клуба не ограничиваются лишь турнирными неудачами. До сих пор не решен вопрос с долгом дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал», которая увеличила сумму исковых требований к клубу до 933 млн руб., из-за чего «Крылья Советов» пока не прошли лицензирование РПЛ. Это связано с задолженностью по договору займа. При этом стороны все-таки намерены заключить мировое соглашение.

Евгений Чернов