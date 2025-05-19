Время и деньги урезали втрое

Администрация Челябинска объявила аукционы на заключение контрактов по содержанию дорог в семи районах. Дорожные контракты всегда были наиболее дорогими. В этот раз их общая начальная цена составляет 2,7 млрд руб. Договоры с подрядчиками планируется заключить только на один год. Предыдущие контракты были трехлетними. По мнению экспертов, сокращение срока работ и соответственно стоимости может повысить конкуренцию на торгах и, возможно, привлечет подрядчиков из других регионов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущие трехлетние контракты на содержание улиц в Челябинске истекают 30 июня

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Предыдущие трехлетние контракты на содержание улиц в Челябинске истекают 30 июня

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Комитет дорожного хозяйства Челябинска 19 мая объявил семь аукционов на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог в семи районах города в течение года. Общая начальная стоимость контрактов составляет 2,7 млрд руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Наименьший объем работ и цена предусмотрены по контракту на содержание дорог в Калининском районе, где предстоит обслуживать 73,3 км. Максимальная стоимость закупки составляет 321,4 млн руб. За обслуживание 115,5 км магистралей в Ленинском районе заказчик готов заплатить 349,7 млн руб. На содержание 116,4 км дорог в Металлургическом районе выделено 367,8 млн руб. Начальная цена контракта на обслуживание 84,2 км магистралей в Центральном районе составляет почти 369 млн руб. В Курчатовском районе на 103,2 км дорог выделили 398 млн руб. Самые «дорогие» контракты на содержание дорог в Тракторозаводском и Советском районах. Начальная стоимость — 437,1 млн и 441,6 млн руб. соответственно. В Советском районе необходимо обслуживать 137,6 км, в Тракторозаводском — 131,6 км трасс.

Согласно техническим заданиям, содержание дорог включает очистку дорог и тротуаров от мусора и грязи летом, от снега, наледей и накатов — зимой.

Также подрядчики обязаны устранять мелкие дефекты, в том числе выполнять ямочный ремонт дорожного покрытия, наносить дорожную разметку, следить за чистотой остановок и водоотводов.

Все контракты рассчитаны на год — с июля 2025 года до конца июня 2026-го. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 июня. Итоги планируется подвести 6 июня.

Летом 2025 года в Челябинске завершается срок предыдущих контрактов, которые были трехлетними. Договоры почти на 7 млрд руб. администрация заключила в мае 2022 года с тремя компаниями. Пять из семи районов сейчас обслуживает АО «Ойкумена» (Москва), которое является совладельцем крупной местной дорожной компании ООО «Урал-сервис-групп» (УСГ). Дороги в Металлургическом и Центральной районах обслуживают челябинские ООО «Строймеханизация» и «Электрострой» соответственно.

Член общественного совета при челябинском УФАС России Ярослав Щербаков считает, что сокращение срока контрактов может быть связано с муниципальной реформой, которая сейчас проводится в России. «В этом году взамен 131-го федерального закона должен заработать другой федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления”. Я подозреваю, что будет перераспределение полномочий, в частности, могу допустить, что полномочия по содержанию и ремонту дорог будут переданы на уровень субъекта. Уж больно лакомый кусок. Транспорт у нас уже передали, поэтому ввиду этой реформы возможно в следующем году это все из администрации города уйдет в министерство»,— отмечает эксперт.

По его словам, возможно, что контракты урезали и по другой причине — в связи с «рядом резонансных историй» о деятельности крупных дорожных компаний. В случае с трехлетними договорами не исключено, что опыт смогут подтвердить только организации, которые сейчас «на слуху в не очень приглядном виде», отмечает Ярослав Щербаков.

«Вообще уменьшение объема закупки мера, направленная на то, чтобы участие в этой закупке было доступнее, но я сомневаюсь, что это позволит как-то существенно обеспечить конкуренцию, но не исключаю участия компаний из соседних регионов»,— отметил господин Щербаков.

В феврале этого года сотрудники ФСБ задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева и обвинили в растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). В числе обвиняемых также экс-глава миндортранса Дмитрий Микулик, а также бывшие и действующие сотрудники министерства, компаний АО «Южуралмост» и ЗАО «Южуралавтобан». По версии следствия, представители регионального миндортранса и юридических лиц в 2015–2019 годах, заключая госконтракты на ремонт и строительство дорог на основании результатов фиктивных конкурсных процедур, похитили из бюджета более 2,9 млрд руб.

Юлия Гарипова