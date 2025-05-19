В Новороссийске ожидают грозу и сильный ветер

Ухудшение погодных условий: дождь с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с ожидается в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС и по информации от Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в течение суток 20-21 мая 2025 года местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20-25 м/с»,— говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать осторожность. В случае чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номеру 112.

Алена Воробьева