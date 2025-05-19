В правительстве ждут повышения качества медпомощи в результате модернизации

До конца августа в рамках модернизации медицинских учреждений к Ярославской областной больнице присоединятся Госпиталь ветеранов войн и Областной перинатальный центр. Об этом сообщили в правительстве области. В настоящее время руководство больниц решает организационные вопросы и разрабатывает штатное расписание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Модернизация медицинских учреждений путем объединения проводится для того, чтобы повысить качество медицинского обслуживания жителей региона. Она позволит оптимизировать работу управленческого и вспомогательного персонала. Врачей и медицинских сотрудников это не коснется. Больницы и поликлиники останутся на своих местах. Не поменяются даже их названия»,— объяснил первый заместитель министра здравоохранения Ярославской области Максим Трусов.

Как рассказали в областном правительстве, модернизация позволит создать мощную реабилитационную базу, что актуально, в том числе, для реабилитации участников СВО.

«Мы объединяем усилия госпиталя ветеранов и областной больницы в лечении и реабилитации всех участников боевых действий и членов их семей, воплощая в жизнь принцип многопрофильности лечения и диагностики, а также оперативности оказания этой помощи»,— прокомментировал главный врач областной клинической больницы Михаил Осипов.

Включение в комплекс перинатального центра также направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи, так как это упростит оказание многопрофильной помощи беременным и роженицам.

Алла Чижова