В Ростове водитель «Лада Гранта» врезался в поливальную машину

В Ростове–на–Дону водитель «Лада Гранта» врезался в поливальную машину, сообщили в отделе пропаганды регионального управления Госавтоинспекции. Его госпитализировали с различными травмами, отметили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП произошло 18 мая в 23:30 на улице Большая Садовая, 73. По информации Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Лады» столкнулся со стоящей в правом ряду поливальной машиной, за рулем которой в тот момент находился 33–летний водитель «Камаза».

Водитель поливальной машины в аварии не пострадал.