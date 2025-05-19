Экс-заместителю главы Сосновского района вынесли приговор за растрату

Сосновский районный суд вынес приговор по делу о растрате бюджетных средств. Осуждены бывший первый заместитель главы Сосновского района Игорь Азархин, директор компании «Капитал» Денис Казанцев и предприниматель Дмитрий Иванов. В зависимости от степени участия они обвинялись по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате), ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (пособничество в превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Как установил суд, в 2017 году Игорь Азархин заключил контракт с ООО «Капитал» на покупку помещения для детского сада в поселке Рощино. Оценка, проведенная Дмитрием Ивановым, завысила стоимость объекта до 56,5 млн руб., хотя реальная цена была около 28,7 млн руб. В результате бюджет потерял 27,8 млн руб. Эти средства выделило министерство образования региона.

Игоря Азархина приговорили к 4,5 года условно с испытательным сроком 2,5 года. Он должен заплатить штраф в 400 тыс. руб. и лишен права занимать госдолжности на 2,5 года. Денису Казанцеву назначили 3,5 года условно с испытательным сроком 2 года и штраф в 200 тыс. руб. Дмитрию Иванову — 4 года условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и штраф в 400 тыс. руб. После испытательного срока они не смогут работать на госслужбе два года.

Иск администрации Сосновского района о взыскании 27,8 млн руб. оставлен без рассмотрения. Прокуратура намерена изучить приговор на предмет его обоснованности.