Суд арестовал первого замглавы Сосновского района по делу о мошенничестве

Центральный районный суд избрал меру пресечения первому заместителю главы Сосновского района Игорю Азархину. Его отправили в следственный изолятор на два месяца. В отношении господина Азархина ведется расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенному группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

Также Центральный районный суд арестовал на два месяца соучастника преступления бизнесмена Дениса Казанцева.

По данным Znak.com, уголовное дело в отношении первого замглавы Сосновского района связано с покупкой помещения под детский сад в поселке Рощино. Игорь Азархин якобы приобрел за бюджетные деньги у Дениса Казанцева бывшее здание общежития за 59 млн руб. При этом реальная цена объекта составляла 9 млн руб. Таким образом, ущерб от мошеннической схемы составил около 50 млн руб.

В управлении СК России по региону не смогли оперативно прокомментировать информацию об уголовном деле в отношении Игоря Азархина. Старший помощник руководителя челябинского СКР по взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Шишков пообещал предоставить комментарий позднее.