Неочевидные ракурсы

В Петербурге состоялся VI Ежегодный форум финансовых директоров, организованный ИД «Коммерсантъ». На площадке собрались эксперты, которые обсудили тонкости финансовой стратегии бизнеса, репутационные риски и инвестиционные возможности. Кроме того, эксперты подняли вопрос субсидиарной ответственности и расширенных правах лиц, контролирующих должника. А также — как компаниям выстроить схему работы с надзорными органами в условиях ужесточения налогового контроля.

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Фото: Евгений Васильев VI Ежегодный форум финансовых директоров

Фото: Евгений Васильев

В расчете с партнером

Антон Кабаков, партнер юрфирмы Forte Tax & Law, рассказал о новых механизмах трансграничных расчетов в условиях усиленного валютного контроля, а также введенных санкций и контрсанкций. По словам спикера, более 80% банковского сектора России (по размеру активов) находится под санкциями США, включая десять крупнейших банков. Под санкциями ЕС — 23 российских банка, которым ограничен доступ к SWIFT. «Но самый главный риск — это вторичные санкции. Например, несколько коммерческих банков Киргизии сообщили о приостановке работы с российскими системами денежных переводов. Добавляет сложности и давление со стороны OFAC на систему передачи финансовых сообщений (СПФС, отечественный аналог международной системы SWIFT)»,— акцентирует господин Кабаков.

Однако есть выход — альтернативные способы расчета: криптовалюта и наличные, нерезидентские счета, платежные агенты-посредники, «квази-хавала» (также известная как «неттинг»). Но тут есть и «подводные камни».

В отношении наличных расчетов правительство выпустило постановление, согласно которому резиденты-экспортеры вправе получать от нерезидентов наличные в любой валюте по внешнеторговым договорам. «Однако это не слишком популярный инструмент, так как не работает на больших сделках, ведь никто в чемоданах не повезет наличные»,— подчеркнул спикер. Что касается цифровых средств, то следует разделить цифровые финансовые активы (ЦФА), цифровые права, которые можно использовать при внешнеторговой деятельности в качестве встречного предоставления за передачу товаров, работ, услуг или результатов интеллектуальной деятельности, и цифровую валюту (это классическая криптовалюта, такая как биткоины), которую запрещено принимать в качестве средства платежа.

Использование такой опции, как нерезидентский счет, имеет свои нюансы. Сегодня нет ограничений для использования российскими компаниями нерезидентского счета за рубежом для расчетов по ВЭД. Иностранные компании из недружественных стран также могут открывать в России счета, но до 30 сентября этого года сохраняется запрет на вывод этих средств за рубеж. Еще одна ситуация, в которой нерезидентский счет может помочь, сопряжена с тем, что иностранные банки во многих странах не очень хотят получать деньги от российских резидентов. И здесь на помощь может прийти нерезидентский счет, открываемый иностранному контрагенту в более дружественной и гибкой юрисдикции.

Достаточно популярный инструмент — использование услуг посредников, иначе — платежных агентов. Они позволяют проводить расчеты в обход прямых переводов и берут все банковские согласования на себя. Однако тут надо помнить про включение комиссии платежному агенту в таможенную стоимость (таможенная стоимость чаще всего определяется как цена за товар плюс дополнительные начисления к цене, в числе которых комиссия брокеру или посреднику). Да и о налогах не стоит забывать: выбор агента требует должной осмотрительности для сохранения возможности вычета НДС, выставленного таким посредником.

Инструментом с рабочим названием «квази-хавала» (также известен как «неттинг») лучше пользоваться, обращаясь к консалтинговым компаниям. Суть его в том, что на одной стороне есть российский покупатель А и иностранный поставщик B, перед которым у российского покупателя A есть задолженность. И есть вторая пара контрагентов, где, наоборот, иностранная компания С должна российскому лицу D. Эти две пары контрагентов могут быть совершенно незнакомы друг другу, но, важно, что их потребности в осуществлении платежа являются встречными по отношению друг к другу. В результате иностранный поставщик C платит иностранной компании В, в российская компания А — российский компании D. В результате оба долга погашены притом, что платежи не пересекают границу.

«Однако этот инструмент вряд ли позволит обойти санкционные и контрсанкционные ограничения: если сам платеж попадал под такие ограничения, то и неттинг потребует их соблюдения. Также есть риск, что одна сторона таких расчетов заплатит, а вторая нет, но эти риски можно минимизировать через аккредитив и эскроу. Скандинавия, Германия, Франция, Италия, Турция — это те страны, с которыми были у нас активные кейсы. Использование такой системы взаиморасчетов также позволило обойти высокие банковские комиссии за трансграничные переводы»,— поделился господин Кабаков.

Спикер отметил, что выросло количество успешных попыток привлечь российские компании к ответственности за валютные нарушения. Это лишний раз подчеркивает, что структурирование трансграничных расчетов требует тщательного планирования и проверки на предмет соблюдения законодательства.

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Фото: Евгений Васильев VI Ежегодный форум финансовых директоров

Фото: Евгений Васильев

В диалоге с Налоговой

С этого года налоговая политика претерпела ряд изменений, а контроль со стороны контрольно-надзорных органов ужесточился, обратила внимание советник по налогам юридической компании «ССП-Консалт» Нина Байбородина. Курс на усиление налогового контроля был объявлен еще в начале прошлого года президентом Владимиром Путиным, и в дальнейшем подтвержден волной дел, в рамках которых к ответственности по налоговым вопросам привлекались организации и медийные люди. Также проводились и будут проводиться иные работы по совершенствованию мер против коррупции.

«Скоро не платить налоги будет просто невозможно»,— подчеркнула госпожа Байбородина.

По словам спикера, внедряемая цифровизация играет на руку не только в снижении административной нагрузки и в автоматизации рутинных процессов, но и в прозрачности процедур. Благодаря «цифре» и внедрению искусственного интеллекта, больших данных, контроль совершенствуется.

«Сейчас если представителю ФНС нужно получить банковскую выписку, то достаточно нажать всего лишь кнопку. Создаются базы налогоплательщиков: одна с реестром добросовестных игроков бизнеса, а вторая — недобросовестных, что в перспективе будет влиять на репутацию юрлица. Внедряются инструменты предиктивной аналитики рисков, еще более автоматизируются камеральные проверки, активно совершенствуется система налогового мониторинга»,— перечисляет тренды Нина Байбородина.

Она отметила, что в текущем году всего 737 участников налогового мониторинга компаний крупного и среднего бизнеса обеспечивают 38% федерального бюджета, и ФНС заинтересована в том, чтобы к системе подключалось больше компаний.

Ведущий менеджер проектов развития компании «Контур» Сергей Пересечанский добавил, что пока переход на налоговый мониторинг осуществляется на добровольной основе (хотя есть некоторые исключения). Но рано или поздно мониторинг коснется всех, уверен спикер. И уже сейчас налоговая инспекция снижает порог входа в систему.

Господин Пересечанский перечислил преимущества, которые получает компания при переходе на налоговый мониторинг. Во-первых, компания приобретает статус открытой и благонадежной для контрагентов. Бизнес «входит» в особые взаимоотношения с ФНС: прямой контакт с налоговым представителем для оперативного решения вопросов, автоматизация процессов и исправление ошибок на организационном уровне.

Во-вторых, экономические выгоды: сокращение налогового периода (до года и девяти месяцев), уменьшение рисков начисления пени, экономия на штрафах (они в большинстве случаев отменяются после реакции на мотивированное мнение инспектора), ускоренное возмещение НДС (без банковских гарантий), экономия средств за счет отмены камеральных и выездных проверок, сокращение издержек на рутинные операции (высвобождаются сотрудники компании, которые могут решать другие задачи).

В-третьих, стратегические выгоды: происходит совершенствование налогового и бухучетов, повышается инвестиционная привлекательность, активно цифровизируется бизнеса.

Как правило, время внедрения систем занимает от года до двух, а компании предоставляют тест-драйв, в рамках которого можно просчитать затраты.

Однако не всем подходит налоговый мониторинг и есть минусы. Например, из зала отметили, что приходится проводить слишком много дополнительных операций. Бизнес чувствует себя уязвимым и не всегда такая открытость перед надзорными органами психологически комфортна.

Бюджеты на PR и маркетинг

О том, как эффективно оценить эффективность и провести аудит PR-отдела, рассказал генеральный директор компании Media In Константин Тихов. Как правило, в компании существует два отдела, которые работают на репутацию и бренд: PR (продвижение идей) и маркетинг (продвижение продукта). И если инструменты измерения эффективности последнего достаточно ясны, то с PR они неочевидны. Один из них — заказ исследования общественного мнения о бренде. Однако у такого подхода есть нюансы. Во-первых, стоимость такого опроса варьируется в диапазоне 4–7 млн рублей. Во-вторых, сроки проведения занимают в среднем полгода, а к выборке целевой аудитории зачастую возникают вопросы и есть риски искажения.

В качестве альтернативы можно провести аудит PR-отдела. Он включает анализ внутренней документации (годовые планы и отчет о проделанной работе), оценку стратегии, принципы взаимодействия с аудиторией. Отдельно проводится анализ присутствия компании в медиапространстве. Он включает в себя не просто статистику по цитируемости и упоминания в стратегически важных отраслевых изданиях, но и тональность звучания спикера компании.

«В частности, исследуется, как компетентного специалиста привлекли в обсуждаемом вопросе и где его экспертиза неорганична или недостаточно продемонстрирована. Изучение расходов на PR также является предметом анализа. Понимает ли сотрудник компании рынок цен и оптимальную стоимость производства материала от привлекаемых агентств, в каких СМИ материал может "сыграть" — все это можно проанализировать»,— акцентирует господин Тихов.

После такого аудита через месяц можно получить документ с указанием на сильные и слабые стороны работы PR-команды, а также конкретные рекомендации по оптимизации расходов и кадров. А эффект от внедрения рекомендаций возможно получить уже через квартал.

Приумножая активы

Директор по развитию «Цифра Брокер» Денис Костин рассказал об инструментах по сохранению капитала в непростые времена. Несмотря на турбулентное время, российская экономика растет, а холдинги генерируют прибыль. В основном самые рентабельные компании задействованы в финансовом секторе и в отрасли металлургии. Доходы предприятий реального сектора второй год подряд превышают 30 трлн рублей, и компании активно инвестируют их, причем не только в развитие.

Сегодня доходность рынка ценных бумаг с отрывом превышает доходность остальных видов активов. Говоря о доходности, нельзя обойти ключевой параметр — инфляцию, и последний год она достаточна высокая, 8,4% годовых. Между тем инфляционные ожидания сохраняются на уровне около 13% на следующие 12 месяцев. Отсюда и возникает разница между официальными данными и ощущаемым падением покупательной способности, резюмирует эксперт.

Господин Костин полагает, что формировать портфель лучше в оптимальной пропорции 30 на 70 из российских акций и корпоративных облигаций. Если же портфель полностью состоит из акций, то следует быть готовым к тому, что его доходность может сильно колебаться. В целом присутствие на фондовом рынке, по мнению спикера,— это наиболее эффективный инструмент управления активами и ресурсами.

При этом брокерский счет является хорошим инструментом при хеджировании валютных рисков: можно зафиксировать курс для будущих расчетов с контрагентами, считает эксперт.

Субсидиарная ответственность

Светлана Бородкина, советник практики банкротств компании «ССП-Консалт», отметила, что число споров по привлечению лиц к субсидиарной ответственности и среднего чека по одному спору растет из года в год. «И нужно понимать, что если началась процедура банкротства, то в 50% могут привлечь руководителя к субсидиарной ответственности. Поэтому мы призываем проводить постоянный мониторинг своих действий на выявление неких рисковых маркеров»,— указала она.

В решении же споров по «субсидиарке» есть несколько ключевых тенденций. Первый положительный момент в том, что с 2022 года расширены полномочия контролирующих должника лиц (КДЛ) в делах о банкротстве. Это дает широкий спектр возможностей для влияния на процедуру. Теперь лицо, в отношении которого подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности, вправе участвовать не только в рамках этого обособленного спора, но и при рассмотрении иных вопросов, решение которых может повлиять на привлечение его к ответственности и ее размер.

Появилось право на обжалование действия арбитражного управляющего, право на оспаривание недобросовестных требований в реестре.

Еще один ключевой момент, что КДЛ предоставили право участвовать в обжаловании решений налоговых органов о доначислении. «Почему это важно? За период руководства может быть несколько контролирующих лиц, директоров. Но мы часто встречаем ситуацию, когда компания уходит в банкротство, налоговый орган активно начинает что-то доначислять и проводить проверки, которые дальше выливаются в некие уголовные риски. И раньше бывшие руководители до участия в таких спорах не допускались. Теперь они имеют право в них активно участвовать и обжаловать решения налоговых органов»,— подчеркнула спикер.

Важный положительный трек — КДЛ вправе пересматривать по новым обстоятельствам решения судов, на котором основано заявленное в деле о банкротстве требование кредитора.

Госпожа Бородкина отметила негативную тенденцию: наложение запрета на выезд КДЛ за пределы РФ. «Пока она прослеживается в кредитных организациях. В будущем вполне возможно, что распространится дальше»,— отметила спикер.

Продолжая положительную тенденцию Светлана Бородкина обратила внимание на вопрос по недопущению двойной ответственности контролирующих лиц по требованиям. «Среди наших клиентов и кейсов в группе компаний очень много перекрестного поручительства, залогов. И вставал вопрос, если кто-то один уходит в процедуру банкротства, что будет с остальными? Была вероятность, что по одному кредиту могут отвечать все связанные компании, поручители и потом еще КДЛ в рамках субсидиарной ответственности. Теперь кредитор по таким требованиям может претендовать и получить удовлетворение только один раз»,— сообщила спикер.

Активно применяющийся тренд — это привлечение к «субсидиарке» по долгам общества, которое исключено из единого государственного реестра. «Зачастую такое исключение происходит в связи с недостоверностью сведений. Изначально суды формально подходили к этой истории и акцентировали, что компании сделали это специально. Однако сейчас практика поменялась, и суды стали обращать внимание на презумпции, установление всех обстоятельств, которые необходимы для привлечения контролирующего лица к ответственности в рамках данного вопроса»,— подытожила спикер.

Алла Михеенко