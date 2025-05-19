Кремль: встреча Путина и Трампа пока не готовится

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не готовится, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Сегодня в 17:00 президенты должны созвониться.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на сегодняшнем брифинге заявила, что Дональд Трамп открыт к идее проведения личной встречи с Владимиром Путиным. Однако, по ее словам, это будет зависеть в том числе от итогов их сегодняшнего телефонного разговора.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сейчас решается вопрос о месте встречи президентов России и США, а также о дате их переговоров. Дмитрий Песков затем сказал, что их встреча необходима для развития двусторонних отношений и решения международних вопросов, но требуется тщательная подготовка к таким переговорам.

Лусине Баласян