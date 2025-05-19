Ангела с зайчиком на руках украли с могилы на Смоленском кладбище

Неизвестный похитил фрагмент памятника с надгробия на Смоленском кладбище, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. С заявлением о пропаже 18 мая обратился 41-летний петербуржец. Сумма материального ущерба составила 30 тыс. рублей.

По данным ряда изданий, с могилы украли ангела с зайчиком на руках. Осталась лишь часть композиции — статуя плачущей женщины. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам заявителя, на могиле все было в порядке еще на предыдущей неделе.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Карелии задержали серийных похитителей надгробных памятников. Кражи совершали трое местных жителей — 30, 38 и 53 лет.

Андрей Маркелов