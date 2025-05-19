Джо Байден впервые прокомментировал новость о диагностированном у него раке

Экс-президент США Джо Байден написал пост в социальной сети X, посвященный сообщениям об обнаруженном у него раке предстательной железы. Политик заявил о том, что эта болезнь касается всех, и поблагодарил аудиторию за поддержку.

«Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что становимся сильнее именно в самые трудные моменты жизни. Благодарю за вашу любовь и поддержку»,— написал господин Байден. Он приложил к публикации фото с женой Джилл и кошкой Уиллоу.

18 мая газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пресс-секретаря бывшего лидера США написала об обнаруженном у Джо Байдена заболевании. Диагноз поставили за два дня до этого, публично о нем заговорили только сейчас. Во время президентского срока Джо Байден заявлял, что ранее заболел раком кожи. Он объяснял возникновение заболевания проблемами с экологией и загрязнением окружающей среды.