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обновлено 16:30

«Урбантех» получил разрешение на строительство канатной дороги через Оку

Нижегородский минстрой выдал ООО «Урбантех» разрешение на строительство канатной дороги через реку Оку в Нижнем Новгороде. По данным областного правительства, до начала основных работ планируется подготовить территорию строительства. Само строительство начнется во II квартале 2025 года.

Фото: ГК «Урбантех»

Фото: ГК «Урбантех»

Как писал «Ъ-Приволжье», канатная дорога протяженностью 3,34 тыс. метров должна будет перевозить 30,5 тыс. пассажиров в сутки. Нижегородские власти надеются, что запуск канатной дороги снизит ежедневную нагрузку на городской общественный транспорт.

Канатная дорога будет включать три станции: «Проспект Гагарина», «Тихая гавань» и «Заречный бульвар». Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Урбантех». Объем инвестиций в проект по состоянию на начало 2025 года оценивался в 4,9 млрд рублей.

Решение о строительстве канатной дороги вызвало протест со стороны жителей Заречного бульвара, вдоль которого пройдет воздушная трасса. Многочисленные обращения в различные надзорные и правоохранительные органы с предложениями отменить строительство или сократить трассу до двух станций результатов не принесли.

Андрей Репин

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