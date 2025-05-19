«Урбантех» получил разрешение на строительство канатной дороги через Оку

Нижегородский минстрой выдал ООО «Урбантех» разрешение на строительство канатной дороги через реку Оку в Нижнем Новгороде. По данным областного правительства, до начала основных работ планируется подготовить территорию строительства. Само строительство начнется во II квартале 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Урбантех» Фото: ГК «Урбантех»

Как писал «Ъ-Приволжье», канатная дорога протяженностью 3,34 тыс. метров должна будет перевозить 30,5 тыс. пассажиров в сутки. Нижегородские власти надеются, что запуск канатной дороги снизит ежедневную нагрузку на городской общественный транспорт.

Канатная дорога будет включать три станции: «Проспект Гагарина», «Тихая гавань» и «Заречный бульвар». Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Урбантех». Объем инвестиций в проект по состоянию на начало 2025 года оценивался в 4,9 млрд рублей.

Решение о строительстве канатной дороги вызвало протест со стороны жителей Заречного бульвара, вдоль которого пройдет воздушная трасса. Многочисленные обращения в различные надзорные и правоохранительные органы с предложениями отменить строительство или сократить трассу до двух станций результатов не принесли.

Андрей Репин