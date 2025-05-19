«Урбантех» получил разрешение на строительство канатной дороги через Оку
Нижегородский минстрой выдал ООО «Урбантех» разрешение на строительство канатной дороги через реку Оку в Нижнем Новгороде. По данным областного правительства, до начала основных работ планируется подготовить территорию строительства. Само строительство начнется во II квартале 2025 года.
Фото: ГК «Урбантех»
Как писал «Ъ-Приволжье», канатная дорога протяженностью 3,34 тыс. метров должна будет перевозить 30,5 тыс. пассажиров в сутки. Нижегородские власти надеются, что запуск канатной дороги снизит ежедневную нагрузку на городской общественный транспорт.
Канатная дорога будет включать три станции: «Проспект Гагарина», «Тихая гавань» и «Заречный бульвар». Проект реализуется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО «Урбантех». Объем инвестиций в проект по состоянию на начало 2025 года оценивался в 4,9 млрд рублей.
Решение о строительстве канатной дороги вызвало протест со стороны жителей Заречного бульвара, вдоль которого пройдет воздушная трасса. Многочисленные обращения в различные надзорные и правоохранительные органы с предложениями отменить строительство или сократить трассу до двух станций результатов не принесли.