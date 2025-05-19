Игрокам отключают PlayStation

Sony массово блокирует аккаунты российских пользователей на PlayStation. Речь идет про учетные записи, которые создавались специально для обхода региональных ограничений. Проблема также затронула тех, кто оформлял подписку PlayStation Plus через посредников. С 2022 года жители России не могут официально приобретать игры для консолей Sony. Волна блокировок началась в начале мая, а пик пришелся на выходные, сообщают пользователи в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Чтобы обойти ограничения, геймеры приобретают аккаунты, зарегистрированные в других странах. Но это нарушает условия пользовательского соглашения, заметил автор блога Wylsacom Валентин Петухов: «После 2022 года фактически нельзя ни купить игры в цифровом магазине, ни продлить подписку PlayStation Plus. Какое-то время это можно было делать разными удивительными способами, например, по телефону через поддержку, но сейчас все игроки перешли на аккаунты других стран. Одно время самыми популярными были турецкие, потому что там были самые дешевые игры из-за достаточно слабой лиры, но впоследствии Sony планомерно поднимала цены и в турецком регионе, и сейчас это не так выгодно. В силу того, что люди пытались сэкономить максимально, схема работала следующим образом: продавался готовый аккаунт в Турции, куда можно было попросить купить игру.

Фактически это не нарушает правила самой PlayStation о том, как пользоваться консолью. Но из-за того, что такие аккаунты часто перепродавались, это уже могло нарушать внутренние правила, именно эти аккаунты и были заблокированы».

Похожая ситуация уже возникала в 2023 году. Однако тогда неожиданную блокировку аккаунтов представители Sony объяснили техническим сбоем. Серый рынок видеоигр в России обогнал официальные продажи вдвое еще в 2023 году. Тогда посредники заработали 4,5 млрд руб., указали в XYZ School. И этот рынок продолжает расти, отметил независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко: «Покупка подобного аккаунта — это достаточно тривиальная задача. То есть если вам интересно, то это не сложнее, чем подключить VPN. Раньше покупка игры была в один клик, теперь это не один клик, а одно письмо человеку: "Пожалуйста, купите мне эту игру, вот вам пароль от моего аккаунта. Или, пожалуйста, перепродайте мне этот аккаунт, деньги я сейчас переведу". И дальше начинаются всевозможные схемы.

Рынок абсолютно серый. Понятное дело, что все эти аккаунты изначально были где-то куплены, все они тоже перепродаются. На этом рынке существуют и свои мошенники, но их очень мало по сравнению с другими рынками, например, если сравнивать с криптовалютой. В большинстве своем это честный рынок, он напоминает то, в чем мы жили 30 лет назад, когда благодаря пиратскому рынку, в том числе видеоигр и софта, у нас выросло целое поколение айтишников. Эта продукция не пиратская, но, как и многие, например, брендовые вещи, кинопродукция, которая так или иначе из зарубежных стран к нам приходит, это рынок исключительно серый. Если общий рынок видеоигр оценивался в последние годы где-то в $1,5-2 млрд в России, то где-то около половины сейчас занимает рынок как раз перекупки аккаунтов.

Многие корпорации, которые намеренно пытаются этот рынок остановить, несмотря на то, что он приносит им деньги, делают выстрел себе в ногу в угоду пиару. То есть если мы покажем, что мы ограничиваем серый рынок и не даем, например, каким-то злым русским покупать наши замечательные японские игры, то мы будем в белом пальто стоять красивые. Но это на самом деле так не работает. Поэтому если Sony пытается ограничить все это радикально, то те же самые Microsoft прекрасно понимают, что рано или поздно они вернутся на российский рынок, возьмут всех тех же русских игроков. Поэтому у них нет даже регионального ограничения».

Кроме того, на сером рынке игры продают в несколько раз дешевле, чем официально. Для сравнения: на сайте одной из крупнейших торговых сетей игру «Ведьмак 3: Дикая Охота» для консоли Sony PlayStation 5 можно купить за почти 4 тыс. руб., но только дисковую версию. А аккаунт с цифровой копией игры у теневых продавцов обойдется в 1 тыс. руб. При этом нет никаких гарантий, что доступ к ней сохранится, отмечает директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов:

«Часто пользователи прибегают к различным методам прокси-контор. Это и создание иностранных аккаунтов, и покупка левых аккаунтов у сервисов, которые этим сейчас занимаются на регулярной основе. Риски сопряжены с тем, что такие аккаунты могут быть в любой момент заблокированы, как это сейчас происходит с Sony. Сделать с этим что-то в официальном поле очень сложно, потому что такие действия со стороны покупателей не защищены каким-либо законодательством, потому что все это серый рынок».

Несмотря на сложности с покупкой новых видеоигр, уровень пиратства в России снизился на 13% за последний год, подсчитали эксперты XYZ School. Тем не менее нелицензионную копию устанавливает каждый третий игрок. Всего, по оценкам аналитиков, за прошлый год российские геймеры установили пиратских игр на сумму свыше 280 млрд руб.

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Андрей Дубков