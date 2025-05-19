Сборная России по футболу объявила расширенный состав на товарищеские матчи в июне

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил состав национальной команды на товарищеские матчи в июне, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). В него включен вратарь французского клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Всего в список попал 41 футболист.

6 июня сборная России сыграет с национальной командой Нигерии, встреча пройдет в московских «Лужниках». 10 июня на Национальном стадионе в Минске состоится матч со сборной Белоруссии.

Матвей Сафонов выступает за ПСЖ с 2024 года. В составе клуба он стал чемпионом Франции, а также обладателем Суперкубка Франции. 31 мая ПСЖ сыграет с миланским «Интером» в финале Лиге чемпионов. До перехода во французский клуб Сафонов представлял «Краснодар».

Таисия Орлова