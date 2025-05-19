В подстанцию в Новочеркасске инвестировали более 400 млн рублей

Модернизацию подстанции 220 кВ, обеспечивающей электроснабжение Новочеркасска завершили энергетики компании «Россети». В рамках проекта стоимостью более 400 млн руб. было установлено оборудование российского производства, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Как сообщает источник, основной элемент модернизации – автотрансформатор – обладает мощностью 125 МВА, оснащен высоковольтными вводами с твердой изоляцией и системой мониторинга, позволяющей оперативно реагировать на любые изменения параметров трансформаторного масла. Современная система охлаждения позволит экономно расходовать потребление электроэнергии на собственные нужды подстанции.

Оборудование Российского производства отличается высокой точностью измерений и высокими показателями эффективности, уточняют в сообщении.

«Внедрение отечественного оборудования на подстанциях — важный шаг к повышению надёжности электроснабжения и обеспечению энергетической безопасности региона. Мы приветствуем подобные проекты и продолжим поддерживать инициативы, направленные на модернизацию энергетической инфраструктуры Ростовской области», — отметили в правительстве региона.

Монтаж оборудования был выполнен без ограничений электроснабжения жителей и предприятий.

Ранее, «Ъ-Ростов» сообщал, что за первый квартал 2025 года чистая прибыль ПАО «Россети-Юг» составила 1 млрд руб.

Валентина Любашенко