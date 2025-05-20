В суде «потерялся» сговор

Законность продажи складского комплекса частному лицу вновь рассматривается в суде. В 2020 году между АО «Пензгорстройзаказчик» и предпринимателем Михаилом Рыжовым состоялась сделка на сумму 28,2 млн руб. Спустя два года мэрия посчитала, что продажа участка площадью 2 га со складскими помещениями на ул. Строителей, 1 в Пензе стала результатом сговора и привела к потере «стратегического актива». Договор устоял в трех апелляциях, Верховный Суд РФ вернул дело на новое рассмотрение с рекомендацией проверить факт возможного сговора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый владелец уверяет, что имущество не пригодно для размещения ценных стройматериалов

Фото: Никита Маркелов, Коммерсантъ Новый владелец уверяет, что имущество не пригодно для размещения ценных стройматериалов

Фото: Никита Маркелов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Пензенской области приступил к повторному рассмотрению дела о продаже АО «Пензгорстройзаказчик» (ПГСЗ) складского комплекса частному лицу. С требованием выступили мэрия и ПГСЗ, но три инстанции истцам отказали. Верховный суд отменил решения и направил дело на новое рассмотрение, которое назначено на 29 мая.

В апреле 2020 года ПГСЗ продал предпринимателю Михаилу Рыжову участок площадью 2 га со складскими помещениями на ул. Строителей, 1 в Пензе за 28,2 млн руб. Спустя два года, после смены руководства мэрии и городского застройщика, была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности АО, которая установила, что имущество было продано ниже балансовой стоимости. На основании экспертной оценки администрация города обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной.

АО «Пензгорстройзаказчик» реорганизовано из МУП «Пензгорстройзаказчик» в 2019 г. Основной вид деятельности — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. С конца 2021 г. компанию возглавляет Иван Николаев, депутат законодательного собрания региона. С 2022 по 2024 гг. чистая прибыль компании выросла с 13 млн до 77 млн руб., а оборот — до 2,6 млрд руб. Единственным акционером предприятия является администрация Пензы.

Иск был подан 27 января 2022 г. Мэрия назвала продажу комплекса «потерей стратегического актива», которая якобы не была согласована с единственным акционером и нанесла ущерб интересам ПГСЗ и города. При этом сам акт проверки заключал, что сделка не требовала обоснования целесообразности.

Администрация города утверждает, что продажа произошла якобы по причине сговора экс-директора ПГСЗ Вадима Боринштейна (возглавлял АО до 2021 г. - Ъ), Михаила Рыжова и руководства ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (АИК).

ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» зарегистрировано в Пензе в 2016 г. С момента основания им руководит Евгений Рыжов (с июня 2022 — в статусе врио), до сентября 2015 года занимавший должность заместителя главы администрации Пензы. Основной вид деятельности — предоставление гражданам займов на приобретение, строительство и реконструкцию жилья*. Уставный капитал достигает 750 млн руб., 100% доли принадлежит минимуществу региона.

На момент сделки АО «ПГСЗ» было должно АИКу более 18 млн руб., из которых займ в размере 12 млн руб. был обеспечен залогом спорного складского комплекса. Средства от продажи пошли на погашение займа, еще 10 млн руб. были направлены на пополнение оборотных средств АО.

Истцы настаивают, что кредит и обеспечивающий его залог были частью сговора: договоры оформили для оправдания последующей продажи имущества. Кроме того, они просили суд обратить внимание на родственную связь между покупателем Михаилом Рыжовым и директором АИК Евгением Рыжовым.

Михаил Рыжов считает доводы истцов голословными, а сделку — законной и экономически оправданной для АО. Предприниматель также настаивает на пропуске мэрией срока исковой давности: уже через два месяца после продажи чиновники провели в его отношении проверку соблюдения земельного законодательства в части эксплуатации спорного имущества. Таким образом, в администрации не могли не знать о смене собственника уже тогда, отмечает ответчик. По его словам, указанный факт противоречит версии чиновников, которые не считают исковую давность пропущенной, поскольку за точку отсчета берут не саму сделку, а ревизию, в ходе которой якобы узнали о нарушениях.

По заявлению мэрии продажу имущества проверяла полиция, но основания для возбуждения дела силовики не нашли, напоминает ответчик.

Представитель АИК в своих показаниях подчеркнул, что решение о займе ПГСЗ принималось не Евгением Рыжовым. Кредитные средства застройщику были предоставлены во исполнение поручения правительства Пензенской области. Мэрия также знала о договорах займа и залога, однако их не оспаривала, и договоры были исполнены, отметил представитель агентства. В доказательство компания предоставила суду соответствующие протоколы.

Три инстанции не сочли доводы истцов обоснованными. Верховный суд отметил, что нижестоящие суды не проверили аргументы о возможных родственных связях и сговоре, и отправил дело на новое рассмотрение.

Никита Маркелов