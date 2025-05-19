Нижегородская область в 2024 году не достигла трех показателей стратегии-2035

В 2024 году Нижегородская область не достигла трех ключевых показателей стратегии развития региона до 2035 года. Об этом говорится в отчете о ходе исполнения стратегии, опубликованном в мае 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стратегию приняли в 2018 году, ее широкое обсуждение шло во время предвыборной кампании губернатора Глеба Никитина. В 2023 году, в год очередных выборов, обсуждали корректировку стратегии, которую утвердили уже в 2024 году.

Из 18 ключевых показателей по 14 план достигнут, по трем — нет и еще по одному (грузооборот автотранспорта) пока нет данных Росстата для подсчета.

Не достигнут показатель по коэффициенту рождаемости на одну женщину. В 2017 году, за год до утверждения сратегии-2035, он составлял 1,527. По минимальному плану (консервативный сценарий) в 2024 году этот показатель должен был составить 1,504, то есть меньше, чем в 2017 году. Но он составил лишь 1,28.

Второй недостигнутый показатель — по ожидаемой продолжительности жизни при рождении, в 2017 году он составлял 71,8 года. В 2024 году должен был составить 72,2 года при консервативном сценарии, но составил лишь 71,9 года.

Третий показатель — доля автодорог регионального или межмуниципального значения, отвечающих нормативам. Она составила 32,97% при 39,2% в консервативном сценарии. В 2017 году составляла 29%.

По восьми показателям превышен инновационный (самый позитивный) сценарий. Среди них ВРП на душу населения (540,2 тыс. руб. вместо 521 тыс.); балл в рейтинге регионов по качеству жизни (65,14 вместо 63); доля населения, занимающегося спортом (60% вместо 55%); медианный доход (46,1 тыс. руб. вместо 36 тыс.); объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет (354,5 млрд руб. вместо 204 млрд).

Среди показателей, достигших минимальной или средней планки (консервативный и базовый сценарии): число семей, улучшивших жилищные условия (93,5 тыс. вместо 85 тыс. в консервативном сценарии); инвестиции в основной капитал (410 млрд руб. вместо 254 млрд); доля населения с доходом ниже прожиточного минимума (5,6% вместо 7%).

Галина Шамберина