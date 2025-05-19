Суды в Челябинской области приняли решения о выдворении 342 мигрантов

В 2025 году суды Челябинской области приняли решения о выдворении из страны 342 иностранцев, 252 из них — в принудительном порядке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

За 2025 год полицейские региона в рамках операции «Нелегальный мигрант» пресекли 5 тыс. административных правонарушений в этой сфере. 24 нелегальных мигранта депортировали после отбытия ими наказаний за совершение тяжких преступлений. Закрыт въезд в Россию 878 уроженцам других стран.