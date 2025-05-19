Сергей Елишев избран новым главой Пыть-Яха

В Пыть-Яхе (Ханты-Мансийский автономный округ) на заседании городской думы избран новый глава города Сергей Елишев, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Елишев

Фото: Дума Ханты-Мансийского автономного округа Сергей Елишев

Фото: Дума Ханты-Мансийского автономного округа

Решение было принято большинством голосов депутатов, рассмотревших кандидатуры, представленные конкурсной комиссией. Срок полномочий главы составит пять лет.

Сергей Елишев является заместителем председателя комитета думы по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению. Он имеет три высших образования по специальностям «Бурение нефтяных и газовых скважин», «Юриспруденция» и «Экономика и управление организациями народного хозяйства Российской Федерации». В 2023 году он прошел профессиональную переподготовку по программе «Мастер публичной политики». В 2016-2021 годах был депутатом Думы ХМАО-Югры шестого созыва.

Напомним, прежний глава Пыть-Яха Дмитрий Горбунов покинул свой пост в середине апреля после критики со стороны губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука. Поводом для отставки стали проблемы с ремонтом мостов, в сферах ЖКХ и общественного транспорта, публичные конфликты жителей с властями муниципалитета.

Полина Щуцкая