Суд изменил формулировку увольнения экс-директора музея PERMM

Ленинский райсуд Перми удовлетворил требования прокуратуры, касающиеся оснований увольнения экс-директора музея PERMM Наили Аллахвердиевой, сообщает сайт надзорного органа. В конце прошлого года она уволилась с должности с формулировкой «по собственному желанию». Прокуратура обратилась в суд с требованием изменить ее на «в связи с утратой доверия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиля Аллахвердиева

Фото: Андрей Чунтомов Наиля Аллахвердиева

Фото: Андрей Чунтомов

Свои доводы надзорный орган обосновывал тем, что музей заключил несколько контрактов с бывшем мужем госпожи Аллахвердиевой, художником Арсением Сергеевым, на организацию выставок. По мнению заявителя, контракты были заключены в условиях конфликта интересов. На минувшей неделе суд признал их недействительными. Музей и министерство культуры Прикамья с требованиями не согласились.

После ухода с должности Наиля Аллахвердиева покинула страну. В отношении нее возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Расследование связано с размещением в открытом доступе на сайте музея экспонатов, которые якобы оскорбляют чувства верующих.