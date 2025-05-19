Прощание с хореографом Григоровичем пройдет 23 мая в Большом театре

Церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в здании Большого театра. Об этом премьер театра Денис Родькин сообщил в Telegram-канале. Хореограф умер 19 мая в возрасте 98 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Григорович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Григорович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Церемония начнется в 11:00 мск. Прийти на нее может любой желающий, указал господин Родькин.

Юрий Григорович с 1946 года служил в кордебалете Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова. С того же момента выступал автором постановок в балетной студии ленинградского Дворца культуры им. А. М. Горького. В 60-е годы работал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Позднее стал лавным балетмейстером московского Большого театра. В числе известных постановок господина Григоровича — «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Щелкунчик». Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2011, 2007, 2002), получил более 60 российских и зарубежных наград.

Полина Мотызлевская