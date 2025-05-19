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Прощание с хореографом Григоровичем пройдет 23 мая в Большом театре

Церемония прощания с хореографом Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в здании Большого театра. Об этом премьер театра Денис Родькин сообщил в Telegram-канале. Хореограф умер 19 мая в возрасте 98 лет.

Юрий Григорович

Юрий Григорович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Юрий Григорович

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Церемония начнется в 11:00 мск. Прийти на нее может любой желающий, указал господин Родькин.

Чем известен Юрий Григорович

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Юрий Григорович с 1946 года служил в кордебалете Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова. С того же момента выступал автором постановок в балетной студии ленинградского Дворца культуры им. А. М. Горького. В 60-е годы работал в Ленинградском театре оперы и балета имени Кирова. Позднее стал лавным балетмейстером московского Большого театра. В числе известных постановок господина Григоровича — «Иван Грозный», «Ромео и Джульетта», «Каменный цветок», «Щелкунчик». Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (2011, 2007, 2002), получил более 60 российских и зарубежных наград.

Полина Мотызлевская

Фотогалерея

Большой балетмейстер

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Артист балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) Юрий Григорович, 1960 год

Артист балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) Юрий Григорович, 1960 год

Фото: Петр Федотов / ТАСС

С артистами балета после спектакля «Спартак» композитора Арама Хачатуряна на сцене Большого театра, 1968 год

С артистами балета после спектакля «Спартак» композитора Арама Хачатуряна на сцене Большого театра, 1968 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

С супругой, балериной Натальей Бессмертновой во время работы над балетом «Ангара», 1975 год

С супругой, балериной Натальей Бессмертновой во время работы над балетом «Ангара», 1975 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время награждения победительницы Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета Надежды Павловой в Концертном зале им. П. И. Чайковского, 1972 год

Во время награждения победительницы Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета Надежды Павловой в Концертном зале им. П. И. Чайковского, 1972 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время репетиции балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева с супругой и народной артисткой СССР Натальей Бессмертновой, 1979 год

Во время репетиции балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева с супругой и народной артисткой СССР Натальей Бессмертновой, 1979 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович (в центре), 1974 год

Главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович (в центре), 1974 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: хореограф балета «Жизель» Юрий Григорович, солист парижского театра «Гранд Опера» Микаэль Денар, исполнивший партию Графа Альберте, и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова в роли Жизель, 1977 год

Слева направо: хореограф балета «Жизель» Юрий Григорович, солист парижского театра «Гранд Опера» Микаэль Денар, исполнивший партию Графа Альберте, и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова в роли Жизель, 1977 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Слева направо: балетмейстер Юрий Григорович, композитор Андрей Эшпай и дирижер Альгис Жюрайтис во время работы над музыкой к балету «Ангара»

Слева направо: балетмейстер Юрий Григорович, композитор Андрей Эшпай и дирижер Альгис Жюрайтис во время работы над музыкой к балету «Ангара»

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время репетиции, 1977 год

Во время репетиции, 1977 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

С народной артисткой Галиной Улановой (в центре) и балериной Ириной Прокофьевой после ее дебюта в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 1969 год

С народной артисткой Галиной Улановой (в центре) и балериной Ириной Прокофьевой после ее дебюта в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 1969 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Педагог Марина Кондратьева (слева) и балетмейстер Юрий Григорович поздравляют солистку Большого театра Наталью Архипову с успешным завершением спектакля, 1982 год

Педагог Марина Кондратьева (слева) и балетмейстер Юрий Григорович поздравляют солистку Большого театра Наталью Архипову с успешным завершением спектакля, 1982 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

С народной артисткой СССР, балериной Майей Плисецкой, 1986 год

С народной артисткой СССР, балериной Майей Плисецкой, 1986 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

На репетиции балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Золотой век», 1982 год

На репетиции балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Золотой век», 1982 год

Фото: Александра Коньков / ТАСС

В жюри IV Международного конкурса артистов балета вместе с кубинской балериной и хореографом Алисией Алонсо, 1981 год

В жюри IV Международного конкурса артистов балета вместе с кубинской балериной и хореографом Алисией Алонсо, 1981 год

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Слева направо: солисты Большого театра Гедиминас Таранда, Татьяна Голикова, Ирек Мухамедов и хореограф Юрий Григорович на репетиции спектакля «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 1983 год

Слева направо: солисты Большого театра Гедиминас Таранда, Татьяна Голикова, Ирек Мухамедов и хореограф Юрий Григорович на репетиции спектакля «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 1983 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

На репетиции спектакля в Большом театре, 1991 год

На репетиции спектакля в Большом театре, 1991 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

После показа балета «Спартак» с исполнителем заглавной партии, французским артистом Николя Ле Ришем, 1994 год

После показа балета «Спартак» с исполнителем заглавной партии, французским артистом Николя Ле Ришем, 1994 год

Фото: Александр Неменов / ТАСС

В Большом театре, 1993 год

В Большом театре, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

На балете «Легенда о любви» в Большом театре, 2002 год

На балете «Легенда о любви» в Большом театре, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На пресс-показе балета «Раймонда» в Большом театре, 2003 год

На пресс-показе балета «Раймонда» в Большом театре, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

С президентом Академии художеств России Зурабом Церетели (слева) на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств, 2005 год

С президентом Академии художеств России Зурабом Церетели (слева) на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

После показа балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 2006 год

После показа балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На репетиции балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, 2008 год

На репетиции балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С балериной, исполнительницей партии Эгины в балете «Спартак» Анастасией Волочковой после показа в Мариинском театре, 2008 год

С балериной, исполнительницей партии Эгины в балете «Спартак» Анастасией Волочковой после показа в Мариинском театре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

С президентом России Дмитрием Медведевым, генеральным директором Большого театра Анатолием Иксановым перед открытием театра после масштабной реконструкции, 2011 год

С президентом России Дмитрием Медведевым, генеральным директором Большого театра Анатолием Иксановым перед открытием театра после масштабной реконструкции, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин награждает Юрия Григоровича орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле, 2017 год

Президент России Владимир Путин награждает Юрия Григоровича орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На XIV Международном конкурсе артистов балета и хореографов на исторической сцене Большого театра, 2022 год

На XIV Международном конкурсе артистов балета и хореографов на исторической сцене Большого театра, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

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Артист балетной труппы Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр) Юрий Григорович, 1960 год

Фото: Петр Федотов / ТАСС

С артистами балета после спектакля «Спартак» композитора Арама Хачатуряна на сцене Большого театра, 1968 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

С супругой, балериной Натальей Бессмертновой во время работы над балетом «Ангара», 1975 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время награждения победительницы Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета Надежды Павловой в Концертном зале им. П. И. Чайковского, 1972 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время репетиции балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева с супругой и народной артисткой СССР Натальей Бессмертновой, 1979 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович (в центре), 1974 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Слева направо: хореограф балета «Жизель» Юрий Григорович, солист парижского театра «Гранд Опера» Микаэль Денар, исполнивший партию Графа Альберте, и народная артистка СССР Наталья Бессмертнова в роли Жизель, 1977 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Слева направо: балетмейстер Юрий Григорович, композитор Андрей Эшпай и дирижер Альгис Жюрайтис во время работы над музыкой к балету «Ангара»

Фото: Александр Коньков / ТАСС

Во время репетиции, 1977 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

С народной артисткой Галиной Улановой (в центре) и балериной Ириной Прокофьевой после ее дебюта в балете «Лебединое озеро» на сцене Большого театра, 1969 год

Фото: Александр Макаров / РИА НОВОСТИ

Педагог Марина Кондратьева (слева) и балетмейстер Юрий Григорович поздравляют солистку Большого театра Наталью Архипову с успешным завершением спектакля, 1982 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

С народной артисткой СССР, балериной Майей Плисецкой, 1986 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

На репетиции балета на музыку Дмитрия Шостаковича «Золотой век», 1982 год

Фото: Александра Коньков / ТАСС

В жюри IV Международного конкурса артистов балета вместе с кубинской балериной и хореографом Алисией Алонсо, 1981 год

Фото: Александр Чумичев / ТАСС

Слева направо: солисты Большого театра Гедиминас Таранда, Татьяна Голикова, Ирек Мухамедов и хореограф Юрий Григорович на репетиции спектакля «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 1983 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

На репетиции спектакля в Большом театре, 1991 год

Фото: Александр Коньков / ТАСС

После показа балета «Спартак» с исполнителем заглавной партии, французским артистом Николя Ле Ришем, 1994 год

Фото: Александр Неменов / ТАСС

В Большом театре, 1993 год

Фото: Коммерсантъ / Эдди Опп  /  купить фото

На балете «Легенда о любви» в Большом театре, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

На пресс-показе балета «Раймонда» в Большом театре, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

С президентом Академии художеств России Зурабом Церетели (слева) на церемонии вручения памятных знаков и мантий вновь избранным почетным членам Российской Академии художеств, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

После показа балета «Золотой век» Дмитрия Шостаковича, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

На репетиции балета «Каменный цветок» Сергея Прокофьева в музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

С балериной, исполнительницей партии Эгины в балете «Спартак» Анастасией Волочковой после показа в Мариинском театре, 2008 год

Фото: Коммерсантъ / Валентин Барановский

С президентом России Дмитрием Медведевым, генеральным директором Большого театра Анатолием Иксановым перед открытием театра после масштабной реконструкции, 2011 год

Фото: Коммерсантъ / Стас Владимиров  /  купить фото

Президент России Владимир Путин награждает Юрия Григоровича орденом Святого апостола Андрея Первозванного в Кремле, 2017 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На XIV Международном конкурсе артистов балета и хореографов на исторической сцене Большого театра, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

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