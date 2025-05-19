EXEED RX: 5 причин обратить внимание на флагмана бренда

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас» Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

EXEED RX — автомобиль стильный и запоминающийся, с интеллектуальным полным приводом и 2-литровым двигателем. Его эффектный силуэт и элегантные пропорции удачно подчеркиваются двумя новыми вариантами окраса с крышей в черном цвете: «Кристаллический белый» и «Галактический серый».

Во флагмане бренда идеально все: и стильные выдвижные ручки дверей, и сверхсовременная LED-оптика, росчерками сползающая по краям бампера вниз. Автомобиль выглядит дорого и технологично, а еще оснащен подвеской CDC с регулируемой жесткостью амортизаторов, которая обеспечивает премиальную управляемость и плавность хода.

EXEED RX — полноприводное кросс-купе, которое не уступает конкурентам ни в дизайне, ни в технической составляющей.

Ниже мы подготовили топ-5 причин, по которым стоит рассмотреть этот автомобиль к покупке!

№1 — флагман бренда

Купеобразный кроссовер построен на новой платформе T2X, его длина — 4 781 мм, что почти идентично модели TXL. Колесная база в сравнении с моделью TXL длиннее на 15 миллиметров (2815 мм), что отличным образом сказалось на просторе на заднем ряду. Идеальное положение кузова сохраняется благодаря корректировкам в работе подвески с миллисекундным откликом за счет датчиков на кузове, отслеживающих дорожные условия в режиме реального времени.

Модель RX по праву считается флагманской моделью бренда EXEED. Во-первых, благодаря более современному «железу» — кузов более чем на 80% состоит из высокопрочных сталей. Во-вторых, у EXEED RX продвинутое оснащение, технологии и дизайн, а показатель коэффициента лобового сопротивления, равный 0,326,— один из лучших в классе.

№2 — привлекает не только внешне

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас» Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Полностью LED-оптика весьма необычна. В особенности матричные фары с ниспадающими полосами диодных огней, которые приветственно пульсируют и даже устраивают световое шоу на парковке.

Поприветствовав владельца и выдвинув навстречу дверные ручки, EXEED RX приглашает в роскошный салон. Изготовленные из высококачественной кожи сиденья RX предлагают функции подогрева и вентиляции для обоих рядов, а также массажа для первого ряда. При этом пассажир спереди может расположиться с особым комфортом благодаря оттоманке. Спинку при необходимости можно опустить в горизонтальное положение, организовав полноценное место для сна. В водительском подголовнике спрятаны дополнительные динамики аудиосистемы Sony.

Широкий и тонкий цифровой кластер с двумя изогнутыми 12,3-дюймовыми экранами смотрится футуристично, а претензий к качеству изображения и времени отклика нет. Все благодаря новому процессору Snapdragon 8155.

№3 — полный привод и 2-литровый турбомотор

На рынке РФ кросс-купе комплектуется с 2-литровой «турбочетверкой» TGDI, которая развивает 249 л.с. и 385 Нм крутящего момента. В комплектации Urban автомобиль оснащается таким же двигателем, но со сниженной мощностью до 197 л. с. для экономии на оплате транспортного налога.

Силовой агрегат относится к моторам третьего поколения серии ACTECO и построен на модульной платформе, в разработке которой участвовала австрийская инжиниринговая компания AVL. У двигателя полностью алюминиевый блок цилиндров и 16-клапанная алюминиевая ГБЦ с интегрированным выпускным коллектором и двумя распределительными валами сверху по схеме DOHC. Привод распредвалов осуществляется цепью ГРМ. Оба вала оснащены системой изменения фаз газораспределения DVVT.

К особенностям данного силового агрегата можно отнести то, что он работает по циклу Миллера, при котором допускается более высокая геометрическая степень сжатия, а это положительным образом сказывается на эффективности ДВС. Тепловой КПД двигателя достигает внушительных 38%.

В паре с турбомотором работает 7-ступенчатый «робот» Getrag с двумя «мокрыми» сцеплениями — такой же, как на EXEED TXL.

№4 — можно съехать с асфальта

Адаптивность амортизаторов лучше всего проявляется за чертой асфальта, где короткоходное шасси EXEED комфортно проходит неровности.

Подключаемый интеллектуальный полный привод — едва ли не главное достоинство этой модели. Реализован он посредством электромагнитной муфты BorgWarner. Заявленный производителем клиренс в 187 мм дает свободу на бездорожье, но с низко висящим передним бампером нужно быть осторожнее.

Благодаря сверхкороткому времени срабатывания за 0,07 секунды и интеллектуальной системе управления приводом, автомобиль прекрасно ведет себя на скользких покрытиях и в условиях плохих дорог.

№5 — наличие кросс-купе в EXEED ЦЕНТР АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ

C EXEED RX можно не только лично познакомиться в шоуруме официального дилерского центра и пройти тест-драйв, но и рассмотреть кроссовер к покупке!

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