Жителей пяти регионов Черноземья предупредили о грозе

Гидрометцентр России сообщил о введении желтого уровня погодной опасности в пяти регионах Черноземья, за исключением Орловской области. Это связано с прогнозируемыми грозами, ветром и градом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В Белгородской области с 9:00 до 21:00 20 мая ожидаются грозы.

В Воронежской области грозы возможны с 6:00 20 мая до 6:00 21 мая. Также с 6:00 до 18:00 20 мая ожидается ветер с порывами до 16 м/с.

В Курской области грозы прогнозируются с 9:00 до 21:00 20 мая, до 21:00 19 мая в регионе возможны ветер до 17 м/с и град.

В Липецкой области до 18:00 19 мая ожидаются грозы и ветер с порывами до 17 м/с.

В Тамбовской области до 18:00 19 мая возможен ветер до 17 м/с, с 6:00 до 18:00 20 мая — грозы.

Система Гидрометцентра включает четыре уровня: зеленый, желтый, оранжевый и красный. Первый не требует оповещений о погоде, второй предупреждает о потенциально опасных явлениях, третий — о стихийных бедствиях, наносящих ущерб, последний — о катастрофах и крупных разрушениях.

Алина Морозова