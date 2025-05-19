Защита обжаловала арест министра промышленности Новосибирской области Гончарова

Обжаловано решение Центрального райсуда Новосибирска, который заключил под стражу до 12 июля министра промышленности и торговли региона Андрея Гончарова по делу о превышении полномочий при закупках для нужд СВО. Об этом «Ъ-Сибирь» сказала адвокат чиновника Оксана Боцан. В судебном заседании по избранию меры пресечения защита просила отправить министра под домашний арест, но получила отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Андрея Гончарова задержали 13 мая. Основанием стало уголовное дело, которое было возбуждено по материалам прокуратуры и ФСБ.

По информации силовиков, в период с мая 2023-го по январь 2024 года министр сократил в документах количество неких товаров, закупаемых по госконтрактам, и незаконно, по версии следствия, перечислил фирме-поставщику ООО «Росэкспресс» 95 млн руб. Высокопоставленному чиновнику вменили в вину превышение полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), топ-менеджерам «Росэкспресса» Дмитрию Каледе и Дмитрию Смирнову, которых также задержали, инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Андрей Гончаров, считающий выдвинутые против него обвинения надуманными, заявил, что будет бороться за свое доброе имя и репутацию министерства, которое он возглавляет с 2019 года.

Илья Николаев