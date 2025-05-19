В Сочи выявили более 30 нарушений на автозаправках вдоль федеральной трассы
Выездная комиссия администрации Сочи обнаружила свыше 30 нарушений порядка и чистоты на 12 автозаправочных станциях вдоль федеральной трассы, которые должны быть устранены до конца мая 2025 года. Об этом сообщает МЦУ курорта в своем Telegram-канале.
Фото: МЦУ Сочи
В Сочи провели мониторинг автозаправочных станций на соблюдение порядка и чистоты. Специалисты проинспектировали 12 АЗС, расположенных вдоль федеральной трассы в Центральном и Лазаревском районах.
По итогам проверки специалисты выявили 37 замечаний. Всем руководителям автозаправочных комплексов даны указания придерживаться правил благоустройства и санитарного содержания территорий, включая туалетные комнаты. Недостатки должны быть устранены до конца этого месяца.
В проверке участвовали представители департамента курортов, туризма и потребительской сферы городской администрации совместно со специалистами администрации Лазаревского района.