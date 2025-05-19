Букву «А» уберут из названий автобусных маршрутов Нижнего Новгорода с 26 мая

Литеру «А» уберут из названий автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде с 26 мая. Их приведут к единому формату для удобства жителей, сообщили в государственном Центре развития транспортных систем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Там также отметили, что с 25 мая в городе прекратят работать маршруты Т-40 (ИП Сиволдаев А.В. и Саакян Г.А.) и Т-57 (ООО «Елена»): у компаний закончился срок действия свидетельства об осуществлении перевозок. Их заменят новые маршруты А-13 и А-78, они полностью повторят пути следования предыдущих. Первый будет обслуживать ООО «Мещеряков и компания», второй — ООО «Транс НН».

Елена Ковалева