Жалобу петербургского ресторана Собчак на взыскание 1 млн руб. рассмотрят 26 июня

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 26 июня рассмотрит жалобу ООО «Манила», совладельцем которого выступает журналистка Ксения Собчак, на решение нижестоящей инстанции о взыскании с компании 1 млн рублей в пользу индивидуальной предпринимательницы. Об этом говорится в материалах дела, опубликованных на портале «Электронное правосудие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Истец оспаривает решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти от 18 марта 2025 года, который рассматривал заявление ИП Веры Абель. Как следует из материалов дела, ему принадлежат права на комбинированный товарный знак (ТЗ) Veter. Под таким названием госпожа Абель ведет дела сети кофеен и онлайн-журнала. Ее иск был связан с использованием в наименовании и оформлении ресторана компании «Манила» в Петербурге — VETER — «сходного до степени смешения» товарного знака.

Изначально Вера Абель требовала взыскать за нарушение прав на ТЗ 5 млн рублей, однако суд уменьшил сумму компенсации до 1 млн руб. Кроме того, решение арбитража также обязывало ООО прекратить использование указанного товарного знака — в частности, убрать соответствующую вывеску над рестораном. Апелляционная жалоба «Манилы» будет рассмотрена 26 июня в 15:15.

Дарья Астанина