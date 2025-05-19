В Геленджике открылись командные соревнования среди школьников «Первая помощь»

Глава Геленджика Алексей Богодистов поприветствовал участников городских командных соревнований по оказанию первой помощи среди школьников, о чем сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, в состязаниях приняли участие подростки, отличающиеся выдержкой, отзывчивостью и чувством гражданской ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Господин Богодистов отметил, что умение грамотно действовать в экстренных ситуациях — не только практический навык, но и проявление внутренней зрелости. «Главное, не просто уметь оказывать первую помощь в разных жизненных ситуациях, важно оставаться неравнодушным человеком, готовым всегда прийти на помощь»,— написал глава курорта.

Мэр выразил уверенность в том, что школьники, участвующие в соревнованиях, смогут сохранить полученные знания на всю жизнь и при необходимости — не растеряться. По его мнению, такие молодые люди обязательно станут опорой как для близких, так и для общества в целом.

Вячеслав Рыжков