В Армавире передали в суд дело о мошенничестве на 2,2 млн рублей

Жительница Курганинска предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере. Фигурантка дела убедила знакомого взять на себя кредиты на 2,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленница уверяла знакомого, что после получения права собственности на квартиру она продаст недвижимость и вернет все заемные средства. Однако вместо этого она лишь продлила договор пользования жильем, а полученные деньги потратила на личные нужды.

Как выяснилось в ходе расследования, будучи сиротой, подозреваемая имела только договор на право пользования жилплощадью и никаких реальных угроз ее выселения не существовало.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) передано в суд Армавира. Обвиняемой грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Мария Удовик