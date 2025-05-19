В Тольятти назначили нового руководителя КЦ «Автоград»

Сегодня заместитель главы Тольятти по социальным вопросам Дмитрий Лоскутов и руководитель департамента культуры Марина Козлова представили сотрудникам культурного центра «Автоград» нового директора. Им стал Сергей Соловаров, сообщили в горадминистрации Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Господин Соловаров ранее занимал должность заместителя директора Паркового комплекса истории техники имени К. Г. Сахарова.

Прежним руководителем одного из самых больших культурных центров Поволжья был как раз господин Лоскутов, но с 15 мая он перешел на работу в горадминистрацию, заняв пост, который до этого занимала Юлия Баннова.

Напомним, госпожа Баннова уволилась из администрации после того, как в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Экс-чиновница подозревается в получении взятки.

Алексей Алексеев