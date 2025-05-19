Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, как прошли торги домов Christie’s и Sotheby's.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christie’s Фото: Christie’s

В Нью-Йорке прошла «майская аукционная неделя», в рамках которой крупнейшие мировые аукционисты из Christie’s и Sotheby's провели серию разнообразных торгов. Традиционно начинали специалисты дома Christie’s. Неделя завершилась вечерними торгами «Искусство XXI века». Они принесли в целом $96,4 млн. Результат мая прошлого года был лучше: тогда дом получил $114,7 млн за 57 лотов. Сейчас было предложено всего 39 лотов. Примечательно, что 24 из них имели минимальную гарантированную цену самого дома, а еще 17 — гарантии третьих лиц. Это значит, что 31 лот должен был гарантированно уйти.

Лучшим лотом стала картина Жан-Мишеля Баския «Беби-бум» 1982 года, которая была продана мегаколлекционером Питером Брантом, бывшим владельцем сайта ARTnews. Картина более двух метров по большой стороне ушла с молотка ровно за $20 млн или за $23,4 млн с учетом сборов после восьми ставок, доставшись покупателю, который общался по телефону с президентом Christie’s Алексом Роттером. За этой работой последовала картина «Мисс Январь» Марлен Дюма 1997 года, которая поступила из коллекции семьи Рубелл. Картина высотой почти в три метра открылась с ценой в $9 млн и ушла за $13,6 с учетом сборов. С этим результатом Дюма теперь является самой дорогой в мире живущей женщиной-художницей.

Интерес к женщинам-художницам распространился на портрет Даниэль Маккинни «Дурак», который имел оценку в $70 тыс. Почти пятиминутная война торгов разразилась между покупателем в зале, онлайн-покупателем и телефонным биддером, который общался с Саломеей Тан Бо, вице-президентом Christie’s по импрессионизму и современному искусству и региональным директором по Китаю. Онлайн-покупатель стал в конечном итоге победителем с ценой в $207,9 тыс. с учетом комиссионных. Вечер завершился на высокой ноте продажей картины Эммы Макинтайр «Up bubbles her amorous breath». Картина привлекла интерес пяти участников и ушла за $201,6 тыс. со сборами. На нее не было гарантии, и она установила новый аукционный рекорд для художника.

Дмитрий Буткевич